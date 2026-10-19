Estas son las hipótesis de las autoridades por asesinato de escolta de exalcalde de Jamundí

El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, se pronunció sobre el atentado en su contra en el que fue asesinado Felipe López, integrante de su esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El exmandatario pidió esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Ramírez confirmó que las autoridades adelantan varias líneas de investigación para determinar los móviles del ataque. Entre las hipótesis que mencionó se encuentran una posible motivación relacionada con la violencia política y otra vinculada con las denuncias que ha presentado contra la corrupción.

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“Las autoridades están adelantando las investigaciones y hay varias líneas de trabajo”, manifestó el exalcalde, quien insistió en que corresponde a las instituciones establecer qué ocurrió y entregar respuestas sobre los responsables del crimen.

Violencia política, una de las hipótesis del atentado

Una de las posibilidades mencionadas por Andrés Felipe Ramírez es que el atentado tenga relación con la violencia política. Sin embargo, el exmandatario aclaró que todavía no hay conclusiones definitivas sobre los móviles del ataque contra él y su equipo de protección.

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El exalcalde también señaló que las investigaciones podrían explorar una eventual conexión entre el atentado y las denuncias que ha presentado contra hechos de corrupción. No obstante, hasta el momento, estas posibilidades deben entenderse como hipótesis y no como causas confirmadas del crimen.

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“Entre las posibilidades que deben esclarecerse están la violencia política y una eventual relación con las denuncias que he presentado contra la corrupción”, explicó Ramírez al referirse a las líneas investigativas que, según indicó, están siendo consideradas por las autoridades.

Procesos en la Fiscalía y denuncias por corrupción

En sus declaraciones, el exalcalde de Jamundí también hizo referencia a procesos que han avanzado en la Fiscalía y en los que se han producido capturas. Ramírez mencionó estos antecedentes al explicar por qué considera necesario que se investiguen todas las posibles motivaciones del atentado.

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Sin embargo, evitó señalar a personas o grupos como responsables del ataque. El exmandatario recalcó que la investigación debe permitir establecer si existe alguna relación entre estos procesos judiciales y el asesinato de Felipe López.

“Yo no podría de alguna forma señalar o responsabilizar a alguien con relación a esto”, afirmó Ramírez, quien dejó en manos de las autoridades la tarea de determinar los móviles y esclarecer las circunstancias del atentado.

Refuerzan la seguridad del exalcalde de Jamundí y su familia

Tras el atentado, el esquema de seguridad de Andrés Felipe Ramírez y el de su familia fueron reforzados. Según explicó el exmandatario, las medidas se adoptaron poco después de lo ocurrido y actualmente permanece en un lugar con mayores condiciones de seguridad.

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Ramírez indicó que recibió una llamada del ministro del Interior pocos minutos después del ataque. También aseguró que solicitó acompañamiento institucional para la familia de Felipe López, quien murió mientras cumplía labores de protección.

El exalcalde agregó que recibió comunicaciones del presidente de la República, la defensora del pueblo y representantes de la Fiscalía, quienes expresaron su acompañamiento y disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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Andrés Felipe Ramírez pide justicia por el asesinato de Felipe López

Además de insistir en la necesidad de esclarecer el atentado, el exmandatario rindió homenaje a Felipe López, a quien describió como un amigo, compañero y miembro de su familia. Ramírez expresó su solidaridad con los allegados del escolta y lamentó la pérdida.

“Este país no puede seguir permitiendo que las diferencias se resuelvan con violencia. El camino debe ser el diálogo y, por supuesto, la defensa de la vida”, expresó el exalcalde al hacer un llamado a rechazar la violencia.

Ramírez también se comprometió a acompañar a la familia de Felipe López y a honrar su memoria. Mientras avanzan las investigaciones, reiteró que espera que las autoridades identifiquen a los responsables y esclarezcan los móviles del atentado.