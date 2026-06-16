Trabajadores del Ingenio La Cabaña completan más de nueve horas de protesta en Villa Rica, Cauca

Más de nueve horas completa el bloqueo que trabajadores del Ingenio La Cabaña mantienen sobre la vía Panamericana, a la altura de Villa Rica, en el norte del Cauca. La protesta busca visibilizar la difícil situación que enfrentan cientos de empleados de la compañía, quienes denuncian retrasos en el pago de al menos cinco quincenas.

Los manifestantes también expresaron su preocupación por el futuro de sus empleos y el impacto que la crisis financiera del ingenio podría generar en cientos de familias que dependen directa e indirectamente de la agroindustria de la caña en esta región del departamento.

"Más de 800 familias nos tienen aguantando hambre. Esta es la hora en que la quinta quincena no nos la han pagado y prácticamente tenemos a las familias aguantando hambre. Los niños no pueden ni estudiar porque no tiene uno con qué arreglarles la lonchera. Esta situación nunca en la vida la habíamos pasado. Prácticamente el ingenio cerró y ya somos más de 3 mil personas las que podríamos quedarnos sin empleo, y a esta hora no sabemos si nos van a liquidar o no", dijo Cecilio Grueso, trabajador del Ingenio.

Esta situación está generando afectaciones para los usuarios que se movilizan desde y hacia Cali, ya que las empresas de transporte público han tenido que implementar rutas alternas debido al bloqueo. Esto ha incrementado los costos operativos para las compañías y ha provocado mayores tiempos de desplazamiento para los pasajeros, debido a los recorridos más extensos.



"Por esta razón, las empresas de transporte intermunicipal están operando a través de vías alternas para garantizar la continuidad del servicio. En este momento, los despachos se realizan con total normalidad, tomando dos rutas de contingencia en el departamento del Cauca. La primera de ellas es la vía por Caloto hacia Santander de Quilichao y la segunda alternativa es por el sector de Timba-Suárez. Reiteramos a todos nuestros usuarios que el servicio no está suspendido", expresó Gloria Salazar, coordinadora (e) de Mi Terminal Cali.

Horas después del bloqueo, el Ingenio La Cabaña informó a la Superintendencia de Sociedades que no logró un acuerdo de reorganización empresarial y solicitó el inicio de un proceso de liquidación judicial, argumentando dificultades financieras, la caída de los precios del azúcar y la falta de capital de trabajo.

"Lo aquí expuesto evidencia que la imposibilidad de llegar a un acuerdo de reorganización no obedece a la inviabilidad de la sociedad en sí misma ni a una causa aislada, sino a la convergencia de factores macroeconómicos, climáticos y financieros y, de manera especialmente crítica, a la grave crisis del sector azucarero, la imposibilidad en la consecución de recursos frescos para capital de trabajo y a factores de orden público que, en conjunto, impiden presentar en esta oportunidad un acuerdo de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006", dice el comunicado.

Publicidad

Frente a este panorama, el Ministerio del Trabajo anunció la instalación de una mesa de concertación con participación del Gobierno Nacional, empresarios, sindicatos, proveedores, autoridades territoriales y comunidades. Según la cartera laboral, el objetivo es construir alternativas que permitan proteger los derechos de los trabajadores y mitigar los impactos sociales y económicos que podría generar la crisis del Ingenio La Cabaña.

"Este espacio de diálogo será instalado durante la tarde de este miércoles 16 de junio. Se espera que este encuentro dé sus frutos y permita avanzar en el levantamiento del bloqueo que trabajadores y comunidades mantienen en la vía Panamericana, a la altura del peaje. En ese marco, el Ministerio participó en las audiencias convocadas por la Superintendencia de Sociedades los días 11 y 12 de junio, dentro del proceso de reorganización empresarial del Ingenio La Cabaña", señala el documento.

El Ingenio La Cabaña, ubicado en Guachené, Cauca, tiene influencia económica en municipios como Guachené, Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto, Miranda, Buenos Aires y Suárez, por lo que su liquidación podría generar impactos significativos en el empleo y la economía del norte del Cauca.