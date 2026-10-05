Tras el sismo, alcaldía ofrece alivios en el predial y beneficios para inmuebles afectados en Cali

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, miles de familias y pequeños comerciantes de Cali han tenido que enfrentar gastos inesperados y una situación económica más apretada. En medio de este panorama, la Alcaldía de Cali puso en marcha un alivio para quienes tienen deudas pendientes del Impuesto Predial.

La medida, aprobada por el Concejo Distrital , permite eliminar el 100 % de los intereses de mora del Predial correspondientes a vigencias anteriores a 2026. El beneficio cobija hasta cinco años de deuda por cada inmueble, siempre que el contribuyente pague el valor del impuesto adeudado en las vigencias que decida cancelar.

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En otras palabras, quienes tengan Predial atrasado podrán ponerse al día sin asumir los intereses moratorios acumulados sobre el impuesto. El pago incluye el capital del Predial y las sobretasas correspondientes —bomberil, ambiental y de alumbrado—, junto con los intereses que estas puedan generar. El descuento aplica específicamente a los intereses de mora del Impuesto Predial.

Una de las ventajas es que no es necesario estar al día con todas las vigencias anteriores para acceder al beneficio. Si una persona tiene varias deudas, puede escoger hasta cinco años por cada inmueble y cancelar completamente las vigencias que seleccione.



"Sabemos que han sido semanas difíciles para Cali. Ninguna institución puede ser indiferente ante la angustia de una familia que vio afectado su hogar o de un comerciante que lucha por mantener abiertas sus puertas. En Hacienda entendimos que las finanzas públicas tienen que ponerse del lado de la gente cuando más se necesita. Este alivio no es una exigencia de cobro; es una mano extendida para quitarle un peso de encima a los caleños, sanear las cuentas del hogar y permitir que, en la medida de las posibilidades de cada quien, unamos esfuerzos para levantar y reconstruir la ciudad que todos amamos", expresó el director de Hacienda Distrital, Jhon Quinchua Ceballos.

El plazo para aprovechar el alivio cambia dependiendo de si el inmueble resultó afectado por el sismo. Para la ciudadanía en general, el beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. En el caso de las familias cuyos inmuebles hayan sufrido afectaciones por el sismo, el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre que la afectación esté certificada por la Secretaría de Gestión del Riesgo.

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La medida también contempla situaciones particulares. Por ejemplo, quienes tengan deudas de uno a cinco años pueden descargar directamente su factura a través de la página de la Alcaldía o de la aplicación Impuestos Cali y verificar que el descuento esté aplicado. El pago puede hacerse en línea mediante PSE o en las entidades bancarias habilitadas.

La opción más sencilla es realizar el proceso de manera virtual a través de www.cali.gov.co, donde se puede generar la factura y pagar por PSE durante las 24 horas. Para quienes necesiten asesoría o tengan una situación particular, hay atención presencial en el edificio Bulevar de la Sexta, CALI 6, CALI 17, los centros comerciales Chipichape y Cosmocentro, entre otros puntos habilitados.