Tres soldados heridos en medio de ataque con drones en zona rural de Jamundí, Valle

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, luego de que recientemente presuntos integrantes de las disidencias de las Farc ejecutaran un ataque con drones cargados con explosivos contra uniformados del Ejército Nacional.

Como consecuencia de esta acción, tres militares resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial, donde a esta hora permanecen bajo observación médica y recuperándose.

Los hechos ocurrieron puntualmente en el corregimiento de Timba, un sector que en repetidas ocasiones ha sido golpeado por acciones violentas de grupos armados ilegales.

Ante esta situación , William espinosa , presidente de la asociación de personeros del Valle, afirmó que habitantes de la zona han manifestado en diferentes oportunidades su preocupación por la situación de seguridad y han solicitado mayor presencia de la Fuerza Pública .



"Este hecho se suma a los recientes hechos anteriores evidencia una grave escalada de violencia que no solo impacta a la fuerza publica como en este caso , si no también a las comunidades de esta zona, por eso nuestro llamado sigue siento constante al gobierno nacional ", expresó Espinosa.

Cabe recordar que la situación en esta área ha sido objeto de alertas por parte de entidades como la Defensoría del Pueblo, que han advertido sobre los riesgos que enfrentan tanto la población civil como la fuerza pública, debido a los constantes enfrentamientos y acciones armadas de grupos ilegales.