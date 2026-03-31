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Tres soldados heridos en medio de ataque con drones en zona rural de Jamundí, Valle

Los hechos ocurrieron puntualmente en el corregimiento de Timba, un sector que, en repetidas ocasiones, ha sido golpeado por acciones violentas de grupos armados ilegales.

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