Triple homicidio en Bulevar de Oriente en Cali: habla familiar de las víctimas

Con el paso de las horas se empiezan a conocer detalles del triple homicidio que ocurrió en el Bulevar de Oriente de Cali . La trágica muerte estaría relacionada con una venganza por parte de una banda criminal que delinque en Buenaventura, Valle.

Valentina Bedoya López, sobrina de Nohelia López, la mujer de 74 años, y prima de Julián Esteban López, de 41, quienes perdieron la vida en medio del ataque, confesó que sostuvo una relación con uno de los integrantes de la banda, quien fue asesinado en Bogotá el año pasado. Dice que los hermanos del hombre creen que ella tiene que ver con la muerte, y desde entonces ha recibido dichas amenazas.

"Ellos son de una banda de narcotráfico de hermanos y hermanas en Buenaventura que se hace llamar Los 'Pescados', ellos en un mensaje muy claro me dicen te vamos a acabar con toda la familia y con ese primo enfermo que tienes, todo porque cometí el error de meterme con un hombre de esos y lastimosamente lo mataron, ellos quieren tomar una venganza conmigo", dijo Bedoya.

A este caso se suma la muerte de su madre el pasado 16 de septiembre del 2024 en el barrio el Caney, sur de Cali. Allí, cuando estaba en un establecimiento de comercio, llegaron sicarios y la asesinaron como primera prueba de la venganza.

"Por miedo en ese tiempo yo me quede callada, y lo lograron porque me callaron para siempre, en ese momento tampoco pude ir a despedir a mi mamá, pero en este momento ya no tengo nada que perder, y no tengo por qué quedarme callada y mucho menos permitir que sigan matando a mi familia, y eso que antes de salir a contar la verdad, hablé con una de esas personas y le dije que donde nos podíamos ver y que me ofrecía para que me mataran porque no aguanto más cosas con mi familia, y nunca me respondieron", expresó la mujer.

Por estos hechos, Valentina Bedoya dice que hoy teme por su vida, y que por esa razón tuvo que huir fuera del país, dejando en riesgo a su familia en el Valle del Cauca.

"Me siento mal porque no los puedo proteger, le pido a la Policía que por favor no se dejen comprar y que nos ayuden, quiero que nos protejan y también le pido al alcalde de Cali e incluso al Presidente, Gustavo Petro, que nos ayuden a salir del país ya mismo a varias de las personas de mi familia", manifestó Valentina Bedoya.

Por ahora, algunos familiares serán los encargados del sepelio de su tía y su primo en Cali, mientras se sostiene una recompensa de hasta $50 millones de pesos para ubicar al responsable del crimen.