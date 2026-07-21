Un muerto y un herido dejó explosión de granada en zona rural de Buenaventura, Valle

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un artefacto explosivo en la vereda La Gloria, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

La emergencia quedó al descubierto cuando un ciudadano ingresó a la Clínica Santa Sofía con múltiples heridas causadas por esquirlas. Tras recibir el reporte, unidades de la Policía se desplazaron hasta el sitio de los hechos, donde encontraron el cuerpo sin vida de otro hombre.

Las primeras indagaciones señalan que la detonación se produjo mientras una de las víctimas, al parecer, manipulaba o transportaba una granada. La explosión causó la muerte inmediata de uno de los involucrados, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

"Eso fue en la mañana. Una persona transportaba una granada y el artefacto le explotó. Al parecer, pertenecía a un grupo con injerencia del ELN en la vereda La Gloria, zona rural de Buenaventura", manifestó Carlos Yefferson Potes Palacio, personero distrital de Buenaventura.



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Fuentes de la investigación confirmaron que el hombre fallecido registraba antecedentes judiciales como indiciado por los delitos de rebelión en 2015 y 2022, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en 2020.

"Durante la inspección técnica fueron encontrados elementos materiales probatorios, entre ellos la palanca de seguridad de una granada de mano tipo IM-M26, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectivo análisis", señaló la Policía Nacional en un comunicado.

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Entre tanto, la Policía Valle y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) continúan con las diligencias para establecer la procedencia del explosivo y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la comunidad para reportar oportunamente la presencia o manipulación de artefactos explosivos, con el fin de prevenir nuevas emergencias.