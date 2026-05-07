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Un policía y un civil resultaron heridos por explosión de granada en casino en Medellín

Investigan las autoridades si se trata de un atentado contra el uniformado o si se trataría de un caso de extorsión.

GRANADA MEDELLÍN- CORTESÍA.jpg
Explosión de granada en Medellín.
Foto: cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Al menos dos heridos dejó la explosión de una granada al frente de un local comercial en el sector de la 70 en Medellín.

Lo que se ha podido establecer es que esta situación de violencia, ocurrió al frente de un negocio conocido como Casino Broadway, ubicado en circular quinta con carrera 70 con San Juan.

Entre los dos heridos, se encuentran un miembro de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y un trabajador del local comercial, que fueron remitidos a centros asistenciales de la ciudad.

En la reacción se identificó que dos hombres que iban en motocicleta, fueron los responsables de lanzar el artefacto y gracias a la cámara de seguridad se hizo la persecución por varias calles de la ciudad y logró la captura de los responsables.

Al parecer, otro vehículo que se encontraba cerca al sitio también estaría involucrado, hecho que investigan las autoridades.

Las hipótesis que se manejan a esta hora y que tratan de verificar las autoridades, es que sería un atentado contra el miembro de la Policía que estaba fuera del casino o se trataría de un caso de extorsión.

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