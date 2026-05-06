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Obras por daño en tubería del barrio Los Ángeles en Medellín finalizarían este fin de semana

De acuerdo con EPM, la comunidad del sector ha continuado recibiendo con normalidad los servicios de acueducto y alcantarillado, pese a las labores que se realizan en la zona.

Obras de EPM por daño de tubería en Medellín.
Obras de EPM por daño de tubería en Medellín.
Foto: EPM.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El fin de semana finalizarían las obras de intervención adelantadas para reparar una red de alcantarillado en el centro-oriente de Medellín, tras un hueco que apareció en una vía del barrio Los Ángeles, en esa zona de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por Empresas Públicas de Medellín, la intervención se adelanta tras el daño registrado en una tubería de 900 milímetros.

La empresa indicó que su personal técnico ya terminó la reparación del tubo afectado y actualmente avanza en las obras complementarias, entre ellas el llenado del nicho intervenido, como explicó León Arturo Yepes, subgerente Operación y Mantenimiento de Alcantarillado de EPM.

"Ya logramos dicha reparación, estamos ejecutándolo el llenado para proceder con el pavimento. Si estos días el clima nos favorece, estimamos terminar estos trabajos para el fin de semana", señaló Yepes.

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EPM también aseguró que la comunidad del sector ha continuado recibiendo con normalidad los servicios de acueducto y alcantarillado, pese a las labores que se realizan en la zona.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de la ciudadanía y señaló que mantiene desplegado su equipo técnico para culminar la reparación en el menor tiempo posible.

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