A la cárcel hombre señalado de matar a perrita en Bucaramanga: aceptó cargos

Un juez de control de garantías envió a prisión a Job Abimelec Camacho, de 22 años, señalado como presunto responsable de la muerte de Kira, una perrita de aproximadamente tres años, en hechos que han generado rechazo e indignación en Bucaramanga.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso ocurrió el pasado 22 de abril en el barrio Betania, etapa 12, en el norte de la ciudad, donde el joven, quien tenía al animal bajo su cuidado, presuntamente la sometió a una violenta golpiza que le causó la muerte.

La investigación tomó fuerza tras la difusión de un video en redes sociales que evidenciaría el maltrato, lo que motivó la reacción de la ciudadanía y aceleró las acciones judiciales. El señalado agresor fue capturado el 21 de abril y, durante las audiencias preliminares, habría aceptado cargos.

El juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra por delitos relacionados con maltrato animal.



El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de sanciones más severas frente a este tipo de conductas. Organizaciones defensoras de animales y ciudadanos han insistido en que se garantice una condena ejemplar y se evite la impunidad en hechos de violencia contra los animales.

