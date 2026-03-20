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Alarma por aumento en muertes de motociclistas en Santander: en enero hubo 31 víctimas

A nivel nacional, las muertes de motociclistas también aumentaron un 25%, pasando de 365 en enero de 2025 a 456 en el mismo mes de 2026.

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