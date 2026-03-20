Alarma por aumento en muertes de motociclistas en Santander: en enero hubo 31 víctimas

Un preocupante panorama en materia de seguridad vial reveló un estudio de la Universidad Manuela Beltrán en Bucaramanga, que advierte un fuerte incremento en la mortalidad de motociclistas en el departamento de Santander durante el inicio de 2026.

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en enero de este año se registraron 31 muertes de motociclistas, frente a 17 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 82,35%. Además, al menos 40 conductores de motocicleta resultaron heridos, lo que evidencia la gravedad de la situación en las vías.

El informe señala que los siniestros fatales se concentran principalmente durante los fines de semana. Entre viernes, sábado y domingo ocurrieron 20 de las muertes, reflejando un mayor riesgo en estos días.

En cuanto a las causas, la mayoría de los casos fueron clasificados como “no aplica” (8), seguidos de choques contra objetos fijos (6), colisiones con vehículos particulares (5), otras motocicletas (4), transporte de carga (3) y transporte de pasajeros (1).



La directora del programa de Fisioterapia de la universidad, Yisel Carolina Estrada, advirtió que esta problemática debe abordarse más allá del ámbito vial.

“El aumento de muertes de motociclistas debe analizarse como un problema de salud pública, porque sus consecuencias incluyen trauma, discapacidad y muertes evitables”, explicó.

El incremento también se refleja en varios municipios. En Bucaramanga los casos pasaron de 2 a 5; en Barrancabermeja de 1 a 5; en Floridablanca de 3 a 4; mientras que en San Gil y Lebrija se duplicaron, pasando de 1 a 2 en cada localidad.

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Entre los factores asociados a este aumento se destacan el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas, especialmente entre conductores jóvenes, así como conductas agresivas en la vía, el crecimiento del parque de motocicletas y la falta de formación para la conducción segura.

El fenómeno no es exclusivo de Santander. A nivel nacional, las muertes de motociclistas también aumentaron un 25%, pasando de 365 en enero de 2025 a 456 en el mismo mes de 2026. Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Córdoba encabezan las cifras, seguidos por Santander.

Ante este panorama, expertos reiteran la importancia de adoptar medidas de prevención como respetar los límites de velocidad, usar casco certificado, mantener distancia de seguridad, evitar maniobras riesgosas y no conducir bajo los efectos del alcohol, con el fin de reducir la accidentalidad y salvar vidas en las vías del país.