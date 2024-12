“Alcalde de Bucaramanga estaba obligado a hacer inventario de luminarias perdidas”: veedor

La desaparición de toneladas de luminarias y alumbrado navideño que permanecían en las bodegas ubicadas en el barrio La Salle en el depósito conocido como ‘La Hormiga’ y del colegio Villas de San Ignacio, ubicado en el norte de Bucaramanga , sigue dando de que hablar. Mientras que se esperan los resultados de la investigación de la Contraloría, expertos en contratación cuestionaron a la actual administración por no hacer el inventario de alumbrado público.

El pasado 26 de septiembre de 2024, tras los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría de Bucaramanga que reveló que entre el 5 de marzo y el 25 de abril de este año desaparecieron de las bodegas elementos de alumbrado público y material navideño, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán , dio explicaciones y justificó que a su administración no le entregaron el inventario, pero sobre el paradero de toneladas de material nadie da razón.

"Cuando llegamos a la administración, la oficina de Alumbrado Público no tenía ningún tipo de inventario, ni informe", afirmó Beltrán, explicando que, desde el empalme con la administración anterior, su equipo comenzó a detectar irregularidades y a formalizar denuncias.

Para el exjefe de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga y experto en el tema, Rodrigo Fernández, la explicación del alcalde Beltrán no es la más acertada, según Fernández si el inventario de alumbrado público no existía, debía hacerse.

En entrevista con Blu Radio Fernández dijo: “la responsabilidad de realizar el inventario no recaía únicamente en la administración anterior, sino que era una obligación inherente a cualquier administración entrante, especialmente si no se entregaba un informe claro y detallado de los bienes”.

Fernández explicó que, en el proceso de empalme, donde la administración saliente entrega un informe detallado sobre el estado de la administración, lo que corresponde es que la administración entrante revise cuidadosamente dicho informe.

“Si a uno no le entregan un inventario, uno debe hacerlo y se hace con el apoyo de la oficina de inventarios de la administración municipal, la oficina de control interno y los organismos de control como la Contraloría Municipal. Es un procedimiento reglado”, aseguró.

De acuerdo con el exfuncionario, si bien el alcalde Jaime Andrés Beltrán ha señalado que no se le entregó el inventario por parte de la administración anterior, esto no justifica la ausencia de un inventario actualizado. Según Fernández, el hecho de que no se haya entregado un inventario previo no significa que los elementos, como las luminarias, no existan.

“Si no me entregan inventario de muebles de mi oficina, pero evidentemente ahí están, lo que debo hacer es levantar el inventario para dejar claro lo que recibí”, subrayó.

Fernández enfatizó que la ausencia de un inventario puede generar serios problemas legales, como los que actualmente enfrenta la Alcaldía de Bucaramanga, pues la Contraloría Municipal detectó hallazgos fiscales por un valor de $23.000 en relación con las luminarias desaparecidas.

Blu Radio conoció la carta con fecha del 17 de diciembre de 2023 que el contratista Christian Oliveros Uribe envió a Jhon Fernando Larrota Peñaloza, supervisor del contrato, y a la abogada Gloria Inés Rey Díaz, del Estudio de Chatarrización – Estudios Previos de los elementos inservibles producto del mantenimiento y modernización del alumbrado público.

“Este pre-estudio se hizo, basado en un estimativo, información suministrada por la persona encargada del almacén de la Oficina de Alumbrado Público y trabajo de campo realizado durante el tiempo de realización del estudio”, dice el último párrafo de la carta.

Esta es la carta del contratista de la Alcaldía de Bucaramanga:

Blu Radio. Carta Estudio Chatarrización alumbrado público. Foto: suministrada

Este video muestra que en la bodega 'La Hormiga' en el barrio La Salle, donde el material sobresalía del muro que encierra el lote, hoy no hay nada.

Así permanece el depósito de la Alcaldía de Bucaramanga donde había toneladas de luminarias, alumbrado público y elementos navideños que se perdieron sin que nadie sepa de su paradero. La Contraloría en una auditoría encontró hallazgos fiscales por $23.000 millones #MañanasBlu pic.twitter.com/1ynoQzf5SW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 2, 2024

Según la contralora de Bucaramanga, Viviana Marcela Blanco, esta semana ese ente de control fiscal entrega los resultados de la investigación que realizan sobre la pérdida de los elementos de alumbrado público.

“Aquí lo importante es que no solo es la pérdida de los elementos sino todo lo que significa el alumbrado público de la ciudad y ese impuesto porque ustedes saben que esos recursos tienen una destinación específica que como contralora debemos ser muy responsables con lo que se está destinando para ello”, señaló la contralora Blanco.