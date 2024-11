“Alcalde de Bucaramanga debe responder por luminarias perdidas”: veedor denunciante

Luego de conocerse el informe de auditoría de la Contraloría de Bucaramanga , adelantada tras la denuncia sobre la pérdida de luminarias de alumbrado público de las bodegas de almacenamiento de este material en La Hormiga y el colegio Villas de San Ignacio, el alcalde Jaime Andrés Beltrán se justificó diciendo que su administración no recibió el inventario sobre el material.

Beltrán defendió la actuación de su gobierno, asegurando que desde el inicio de su administración se ha venido alertando sobre la falta de inventarios y la ausencia de información detallada en la oficina de Alumbrado Público.

"Cuando llegamos a la administración, la oficina de Alumbrado Público no tenía ningún tipo de inventario, ni informe", afirmó el mandatario, explicando que, desde el empalme con la administración anterior, su equipo comenzó a detectar irregularidades y a formalizar denuncias.

El alcalde aclaró que las denuncias fueron presentadas formalmente a las entidades de control, incluyendo la Contraloría, la Personería Municipal y la Oficina de Control Interno, desde principios de 2024.

"En enero de 2024 realizamos la primera alerta sobre esta situación, en febrero volvimos a solicitar información a la administración deJuan Carlos Cárdenas sobre el diagnóstico y no obtuvimos respuesta, y en julio de ese mismo año, las irregularidades fueron denunciadas nuevamente", detalló.

Beltrán también enfatizó que su administración ha sido transparente en sus acciones, dejando constancia de cada hallazgo en más de cuatro documentos oficiales entre enero y julio de 2024.

Sin embargo, no se refirió a la pérdida de material de alumbrado público el cual fue extraído de la bodega La Hormiga, ubicada en el barrio La Salle, hecho que quedó registrado en las bitácoras de vigilancia y cuya trazabilidad fue hecha por la contraloría en la visita ocular que realizó al sitio.

El documento construido por los funcionarios de la Contraloría que hicieron parte del equipo auditor da cuenta que entre el 5 de abril de 2024 y el 25 de mayo de 2024, se hicieron retiros de material que incluía no solo luminarias de alumbrado público sino también alumbrados navideños.

Según el informe, se realizaron varias visitas de inspección a distintas bodegas entre julio y septiembre de 2024, con el objetivo de verificar la existencia de los bienes entregados y su posterior retiro. El primer hallazgo significativo ocurrió el 25 de julio, cuando se verificó que, de las 37 luminarias entregadas por el contratista Consorcio Iluminar BGA R, solo se encontraban 29 en la bodega de la oficina de Alumbrado Público . La diferencia de 8 luminarias no fue explicada ni justificada en ese momento.

Posteriormente, el 29 de julio se realizaron nuevas visitas a otras bodegas, como la ubicada en el barrio La Salle, donde se encontró que los bienes "inservibles", como luminarias y postes, fueron retirados en el marco de un contrato de chatarrización.

Sin embargo, las bitácoras de la empresa de vigilancia Detención Limitada mostraron que los retiros fueron ordenados de manera verbal por el contratista Edgardo Rodríguez Herrera.

Para el veedor ciudadano, Ramiro Vásquez, y quien fue el que denunció ante la Contraloría y la mesa de moralidad pública departamental la pérdida del material de las dos bodegas de almacenamiento de material de alumbrado público, el hecho de que no existiera un inventario al momento de recibir la administración no exime de la responsabilidad al mandatario.

“En su empalme están las evidencias porque las encontraron que no había un inventario de esas luminarias que este año se perdieron, y no estoy diciendo que el alcalde se las robó, pero no está el material. El alcalde Jaime Andrés Beltrán debe responder por omisión, y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas por acción, porque cómo así que esas luminarias no estaban en el inventario”, señaló el veedor Vásquez.

Así las cosas, aunque el material de alumbrado público, hoy extraviado, no estuviera desde el año 2018 en el inventario de esa oficina anexa a la Secretaría de Infraestructura, era deber de la administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán incluirla en la contabilidad del municipio a través de un acto administrativo.

Dice la contraloría respecto a este tema en su hallazgo 1 administrativo que hubo una falta de actualización del catálogo de cuentas en el Sistema Integrado Financiero entre el año 2018 y el 30 de junio de 2024.

“La inobservancia de este proceso, se dio posiblemente por falta de conocimiento del funcionario responsable de realizar la actualización del catálogo de cuentas en el SIF de la entidad, teniendo en cuenta que la CGN trimestralmente realiza la publicación de la actualización al catálogo de cuentas de las entidades de gobierno, la cual hace parte el Municipio de Bucaramanga, actividad que podría generar que la información contable no revele la realidad económica del municipio”, dice la Contraloría de Bucaramanga.

El informe de auditoría de la Contraloría concluye en 15 hallazgos ficales, penales y administrativos por un valor superior a los $23.000 millones, por los que deben responder el actual alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, el exalcalde Juan Carlos Cárdenas, la exsecretaria de Hacienda, Sarhay Rojas y otros funcionarios y exfuncionarios de la administración actual y la pasada.