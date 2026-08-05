Alerta por nuevo aumento en casos de tos ferina en Santander: niños, los más afectados

La Secretaría de Salud de Santander confirmó que, con corte a la semana epidemiológica 28 de 2026, el departamento registra 48 casos confirmados de tos ferina, luego de la notificación de 162 casos probables al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

De acuerdo con el reporte oficial, 43 de los casos fueron confirmados por laboratorio, dos por criterio clínico y tres por nexo epidemiológico. Además, 112 casos fueron descartados y dos continúan en estudio.

Los municipios con mayor número de contagios confirmados son Cerrito, con 21 casos, y Concepción, con siete. Les siguen Bucaramanga y Floridablanca, con cinco casos cada uno; Girón, con dos; y Lebrija, Piedecuesta y Vélez, con un caso confirmado respectivamente.

La Secretaría de Salud también informó que 28 de los casos confirmados por laboratorio corresponden a integrantes de comunidades indígenas. De ese grupo, el 75 % pertenece a la comunidad indígena Agua Blanca, asentada en los municipios de Cerrito y Concepción, donde se han reforzado las acciones de vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de pacientes y el seguimiento de contactos para contener la transmisión de la enfermedad.



El informe evidencia que los niños pequeños continúan siendo la población más afectada. Los menores de un año representan el 44,2 % de los casos confirmados, mientras que los niños entre 1 y 4 años concentran el 34,9 %, grupos que presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

Frente a este panorama, el secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a mantener al día los esquemas de vacunación y a buscar atención médica inmediata ante síntomas compatibles con la enfermedad.

"El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica permite detectar oportunamente los casos, realizar investigaciones de campo y establecer medidas de control para proteger especialmente a nuestros niños y niñas. Invitamos a las familias a mantener al día los esquemas de vacunación y a las madres gestantes o lactantes, así como a los padres o cuidadores de niños menores de 5 años, a consultar de inmediato a los servicios de salud ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad", señaló el funcionario.

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Las autoridades de salud reiteraron que la vacunación es la principal medida para prevenir la tos ferina, especialmente en menores de cinco años, mujeres gestantes y otros grupos de mayor riesgo, e insistieron en la importancia de acudir oportunamente a los servicios médicos para evitar complicaciones y reducir la propagación de la enfermedad.