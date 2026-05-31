Altas temperaturas marcaron la jornada electoral en Santander: sensación de 40 grados

Las altas temperaturas fueron protagonistas durante la jornada electoral de este domingo en Santander, donde miles de ciudadanos acudieron a los puestos de votación para ejercer su derecho al voto en medio de una intensa ola de calor que afectó gran parte del departamento.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en varios municipios se registraron temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados, mientras que la sensación térmica alcanzó los 40 grados, especialmente en las provincias de Yariguíes, Vélez y García Rovira, así como en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja.

A pesar de las altas temperaturas y las recomendaciones emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los santandereanos acudieron masivamente a las urnas durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana se observaron filas de votantes en diferentes puestos habilitados en el departamento, muchos de ellos protegiéndose del sol con sombrillas, gorras y botellas de agua para evitar afectaciones por el intenso calor.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez Alipio, destacó el comportamiento ciudadano y aseguró que la jornada se desarrolló con normalidad y bajo permanente acompañamiento de las autoridades.



“Los organismos de seguridad están atentos a cualquier situación que se pueda presentar. Tenemos un balance positivo durante esta jornada electoral, se reportó un incidente relacionado con las condiciones climáticas. Se trató de un ciudadano que sufrió un golpe de calor mientras participaba en la jornada electoral en Barrancabermeja", manifestó el funcionario.

La situación fue atendida de manera oportuna por unidades del Cuerpo de Bomberos, que brindaron los primeros auxilios en el lugar. Según el reporte oficial, la persona fue estabilizada satisfactoriamente y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Desde la Gobernación de Santander y los organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a los ciudadanos para mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a cualquier síntoma asociado a las altas temperaturas, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades de base.

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Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones climáticas en el departamento durante las próximas horas, mientras avanzan las labores de consolidación de los resultados electorales.