La MOE reporta alteraciones de orden público en Norte de Santander y Caquetá en elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el primer informe de observación de la jornada electoral de este 31 de mayo, con corte a las 10 a. m. El documento recoge la información reportada por el 80 % de los observadores electorales desplegados en Colombia y en el exterior, lo que corresponde a 2.532 personas acreditadas para el seguimiento de los comicios.

Uno de los principales hallazgos de la MOE fue el registro de dos hechos de alteración del orden público en zonas rurales. El primero ocurrió en el corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, y el segundo en el municipio de El Paujil, Caquetá. Sin embargo, la directora de la organización, Alejandra Barrios, dijo que ninguno de estos hechos afectó el desarrollo normal de la jornada electoral.

“Si bien al inicio de la mañana se presentaron algunas alteraciones de orden público, ninguno de estos hechos logró afectar el proceso electoral. Eso significa que no se ha levantado ningún puesto de votación por razones de orden público. Y eso es una excelente noticia”, afirmó Barrios en entrevista con Blu Radio.

Por otra parte, el 40 % de los reportes recibidos está relacionado con retrasos en la apertura de puestos de votación y dificultades logísticas que han generado inconvenientes para los electores. Estas situaciones se reportaron principalmente en Bogotá, Meta, Pasto, Nariño y Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. A nivel internacional, se registraron limitaciones en la capacidad de algunos puestos de votación y dificultades para garantizar las condiciones de acceso al sufragio, especialmente en Montreal, Canadá, y La Valeta, Malta.



Según la directora de la MOE otro de los aspectos que más preocupación ha generado durante la jornada es la desinformación en entornos digitales. La organización identificó cadenas falsas difundidas a través de WhatsApp y otras redes sociales. Entre ellas, un mensaje que hace un llamado erróneo a ciudadanos que no están inscritos en el lugar donde se encuentran para que soliciten el formulario E-12 y ejerzan su derecho al voto. Asimismo, han circulado noticias falsas o desactualizadas sobre supuestas alteraciones del orden público que no corresponden a los hechos registrados durante esta jornada electoral.

“En el exterior, se ha difundido información sobre presuntas irregularidades, resultados electorales anticipados, tendencias electorales y ventajas irreversibles, donde todavía no se ha hecho el escrutinio. A las 4 de la tarde se empieza a hacer el conteo de votos con la información que entregan los consulados. Entonces no se puede hablar de resultados anticipados”, señaló Barrios.

Votaciones para primera vuelta. Foto: Suministrada El Espectador

El informe también señala que el 28 % de los reportes recibidos hace referencia a la presencia de publicidad política dentro o en las inmediaciones de los puestos de votación, así como al envío masivo de mensajes de texto con contenido proselitista y al uso de distintivos asociados a campañas políticas. Estas situaciones fueron reportadas principalmente en Bogotá, Medellín, Armenia, Sincelejo y Valledupar.

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En cuanto a posibles irregularidades relacionadas con la función pública, el 15 % de los reportes corresponde a situaciones vinculadas con el ejercicio de funciones durante la jornada electoral. Entre ellas se encuentran presuntos incumplimientos de los deberes de los jurados de votación, el uso indebido de dispositivos móviles, restricciones al ejercicio de las funciones de los testigos electorales y posibles inconsistencias en el diligenciamiento de documentos electorales. Estos casos fueron reportados principalmente en Bogotá, San José del Guaviare y Guamal.

Finalmente, el 8 % de los reportes ciudadanos hace referencia a situaciones que podrían afectar la autonomía y el secreto del voto. Entre estas se encuentran alertas sobre presuntas acciones orientadas a influir en la decisión de los electores mediante la oferta de beneficios, así como la inadecuada disposición de los cubículos de votación. Estos hechos fueron reportados principalmente en Bucaramanga, Machetá, Cundinamarca, y Guarne, Antioquia.