Alcalde de San José del Guaviare pide prioridad en seguridad tras ataque contra Ejército

Una nueva jornada de violencia se registró en el departamento del Guaviare, dejando un saldo de cuatro soldados fallecidos y tres heridos tras una emboscada perpetrada por grupos disidentes de las Farc en la zona rural de la capital departamental.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, confirmó en Mañanas Blu los hechos ocurridos durante la mañana de ayer, señalando que el ataque tuvo lugar en un sector distante de la cabecera municipal.



Detalles de la emboscada y uso de explosivos

Según el mandatario local, los uniformados se encontraban cumpliendo labores de vigilancia cuando fueron sorprendidos por el estallido de cargas explosivas al paso de su patrulla. “La información es que ellos en su responsabilidad hacían patrullaje... fueron emboscados al parecer pasando una vía que corresponde a esas veredas de nuestro municipio”, explicó el alcalde.

Respecto a la modalidad del ataque, Rodríguez aclaró que, aunque en la región es común la presencia de minas, este evento parece haber sido una activación deliberada contra la tropa.

“Al parecer artefactos explosivos que fueron instalados y seguramente al paso de ellos en sus movimientos pues fueron activados precisamente dando como resultado pues la muerte de esos cuatro soldados”, detalló la autoridad municipal, añadiendo que la zona ya había sido escenario de hechos similares el año pasado.



Presencia de grupos armados en la zona

La autoría del ataque se atribuye preliminarmente a las estructuras disidentes que operan en la región. El alcalde mencionó que en el departamento convergen grupos bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’.

Si bien la información del Ejército apunta inicialmente a la estructura de Calarcá, el mandatario subrayó la complejidad del territorio: “Los dos grupos hacen presencia... no podemos determinar que en un solo sector existe un solo grupo. Ellos se mueven... inclusive recuerden que ustedes reportaron hace unos meses el enfrentamiento entre los dos grupos de disidencias”.

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El sector del ataque es un corredor frecuente para estos grupos, que se desplazan entre San José del Guaviare y los corregimientos de Boquerón y Charras. El alcalde enfatizó que estos grupos irregulares suelen replegarse en áreas rurales distantes, aprovechando la amplitud del territorio para evitar los perímetros urbanos.

Escuche aquí la entrevista: