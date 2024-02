Apareció la mamá del niño de 3 años abandonado en Piedecuesta; el menor sigue bajo protección

Luego de que se divulgara a través de las redes sociales de la Alcaldía de Piedecuesta y medios de comunicación la fotografía de Thomas Santana, un niño de 3 años que fue encontrado abandonado en el barrio Puerto Madero de ese municipio, se presentó en la Comisaría de Familia la madre del niño, conformó el comisario Jaime Andrés Rodríguez.

“Ayer a primera hora se presentó la progenitora del niño la cual trae los documentos para la identificación del menor y de ella para verificar el parentesco, se le hicieron las actuaciones pertinentes desde el proceso administrativo de restablecimiento de derechos en el cual se le notifica que el niño tiene un proceso administrativo con medida de protección, ubicación hogar sustituto, en este momento el equipo de la comisaría realizó las respectivas verificaciones de derechos a la progenitora”, señaló el comisario

El proceso incluye la verificación del entorno familiar y las condiciones de la vivienda que determinan si el pequeño Thomas puede retornar a su hogar.

“Estamos en proceso para solicitar un despacho comisorio a la ciudad de Bucaramanga para que se miren las condiciones de la vivienda, de la familia, para tomar una decisión de si hacemos la modificación de la medida entregándoselo nuevamente a la progenitora”, explicó el funcionario.

El menor fue abandonado por su padre el pasado martes 6 de febrero en el sector de Puerto Madero donde está ubicado la terminal de salida de buses de Piedecuesta, allí ante la alerta de la comunidad fue rescatado por la Policía que lo traslado hasta la Comisaría de Familia.

Sobre el abandono, la madre del niño les dijo a funcionarios de la Comisaría de Familia que pensaba que el pequeño se encontraba con su padre por lo que de manera inmediata no lo buscó.

“La mamá manifestó es que no tenía la certeza o el conocimiento de que el niño se encontraba en protección porque ella creía que se encontraba con el papá, a ella no se le hizo extraño de que esa noche no llegó a dormir porque el papá no llego el día martes, pero que iba en horas de la noche del miércoles a colocar en conocimiento de la policía”, manifestó el comisario de Familia de Piedecuesta, Jaime Andrés Rodríguez.

Por el conocimiento y atención del tema, la Comisaría de Familia interpondrá la denuncia penal en Fiscalía por este hecho.

“En este momento el delito de abandono le correspondería a la fiscalía, tenemos que interponer la denuncia por el hecho porque el niño quedó a la intemperie en el sector de Puerto Madero, este es el terminal de los buses intermunicipales que van saliendo vía a Bogotá, entonces el riesgo en el que estuvo expuesto el niño fue alto por la concurrencia de personas y vehículos pesados en el sector”, puntualizó el funcionario.