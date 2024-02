Asesinato de trabajador del Palacio de Justicia de Bucaramanga no puede quedar impune: Asonal

Teniendo en cuenta que las autoridades de Bucaramanga encontraron el cuerpo sin vida del trabajador de Palacio de Justicia y estudiante de derecho Oscar Ignacio Torres Rincón de 39 años en una zona boscosa aledaña a la Transversal Metropolitana de Bucaramanga con una bolsa en la cabeza, la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, Santander pidió investigar los hechos con celeridad.

“Realmente es una noticia muy triste para nosotros en la rama judicial, para Santander, hasta hoy realmente nos enteramos de esta terrible noticia del compañero Oscar Ignacio Torres Rincón, hasta donde conocimos, hasta donde tengo conocimiento era el compañero municipal. Realmente desconocemos totalmente qué sucedió, esperamos que se esclarezcan estos hechos tan lamentables”, dijo María Cristina Guerra, presidente de Asonal, Santander.

Encuentran cuerpo de hombre en zona boscosa de Bucaramanga; tenía una bolsa en la cabeza #MañanasBlu https://t.co/1f4YhPXeQM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 15, 2024

Las autoridades señalaron que el juzgado donde trabajaba Óscar Ignacio Torres le informó a la familia del estudiante que había dejado su bolso en la oficina. En ese momento comenzaron las dudas sobre su paradero y de forma inmediata reportaron su desaparición.

Publicidad

“En este momento nuestra secretaria está mirando si el compañero hacía parte o estaba afiliado a nuestro sindicato, apenas estamos mirando en la base de datos. Nosotros esperamos realmente que se indague que se conozcan las reales causas por las cuales lamentablemente se llegue a la verdad”, aseguró Guerra.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga donde se espera determinar las causas de su muerte, que en la primera hipótesis apunta a un homicidio por asfixia mecánica.

“Yo no he compartido directamente con el compañero Oscar Ignacio, lo que le comento hasta el día de hoy es que en los grupos en los que uno está siempre se maneja información de desaparecido, lo que estaba pasando, entonces yo estoy en el área penal de adolescencia, estoy en otra edificación y realmente hasta hoy me entero de esta lamentable situación, las causas de la muerte pues no se han establecido, será medicina legal la que determine qué ocurrió y como gremio pedimos que realmente se conozca a fondo cuál fue la causa real de lo que ocurrió”, agregó Guerra.