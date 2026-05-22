Ataque a avión de la Policía deja tres uniformados heridos durante despegue en Ocaña

Momentos de tensión se vivieron en el aeropuerto Aguas Claras, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, luego de que hombres armados atacaran a disparos una aeronave de la Policía Nacional cuando despegaba tras cumplir una operación de relevo de personal en esa región del país.

De acuerdo con la información preliminar, el avión acababa de dejar varios uniformados en la zona en una labor de relevo y emprendía vuelo de regreso a Bogotá cuando fue impactado en repetidas ocasiones por proyectiles. Los disparos alcanzaron algunas de las ventanas de la aeronave, provocando que fragmentos de vidrio lesionaran a tres policías que se encontraban a bordo.

Aunque el ataque generó momentos de alarma dentro del avión, el piloto mantuvo el control de la situación y continuó el trayecto hasta Bogotá, donde la aeronave aterrizó sin mayores contratiempos. Los tres uniformados heridos presentan lesiones superficiales por esquirlas y, según confirmó la Policía Nacional, se encuentran fuera de peligro.

Tras el aterrizaje en la capital del país, de adelanta una inspección técnica para establecer el nivel de afectación causado por los impactos de bala. Hasta el lugar llegaron tanto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como el director de la Policía Nacional, general William Rincón, para verificar la situación y hacer seguimiento a las investigaciones.



La institución informó además que fue necesario reforzar las medidas de seguridad en la zona de Ocaña ante la gravedad del ataque armado, mientras avanzan las labores para identificar y ubicar a los responsables de la acción violenta contra la aeronave oficial.