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Atentan contra comandante de Policía de Puerto Lleras, zona rural de Cúcuta

Los atacantes abrieron fuego contra el vehículo oficial, impactando la carrocería en repetidas ocasiones. A pesar de la magnitud del hostigamiento, se confirmó que el comandante logró salir ileso del incidente.

Atentado contra comandante de Policía de Puerto Lleras.
Atentado contra comandante de Policía de Puerto Lleras.
Suministrada.
Por: Richard Quiñonez
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

Las autoridades departamentales confirmaron un grave hecho de orden público registrado en la zona rural de la capital de Norte de Santander. El comandante de la estación de Policía de Puerto Lleras, mayor Jorge Luis Vargas Manrique, fue blanco de un atentado con ráfagas de fusil cuando se desplazaba en una camioneta oficial blindada.

De acuerdo con el reporte oficial, un patrullero, identificado como Holguer Jaimes, también se encontraba en el vehículo cuando se produjo el ataque. Dos hombres armados interceptaron la camioneta en la que se desplazaba el oficial y se conoció que los atacantes abrieron fuego contra el vehículo oficial, impactando la carrocería en repetidas ocasiones.

A pesar de la magnitud del hostigamiento, se confirmó que el comandante y el patrullero lograron salir ilesos del incidente.

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Según la información conocida hasta el momento, hombres armados abrieron fuego contra el vehículo en el sector donde tiene injerencia el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc.

La camioneta terminó con daños que superan el 80 por 100 de su estructura externa, evidenciando la intensidad del ataque. Pese a la magnitud de la acción armada y a los múltiples impactos que recibió el costado izquierdo de la camioneta, el blindaje protegió a los uniformados, quienes resultaron ilesos.

Las autoridades adelantan un amplio operativo para ubicar a los responsables y establecer cuáles de los grupos armados que delinquen la zona estarían detrás de este hecho violento.

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