Avicultores alertan por falta de mano de obra calificada en el campo colombiano

En Bucaramanga se desarrolla un encuentro nacional del sector avícola que reúne a cerca de 600 actores de toda la cadena productiva, en medio de una creciente preocupación por la escasez de mano de obra calificada en las granjas del país.

Durante el evento, organizado por la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), empresarios y líderes del sector advirtieron que, pese a las ferias de empleo realizadas en diferentes municipios, no logran cubrir las vacantes con personal capacitado, una situación que amenaza la sostenibilidad de la industria.

La directora ejecutiva de Fenavi en Santander, Marta Ruth Velásquez, explicó que uno de los principales retos es el desinterés de los jóvenes por trabajar en el campo. “Hay otros atractivos en las ciudades y están abandonando las zonas rurales. Por eso hemos hecho un llamado a las universidades para que lleven su oferta académica a las provincias y fortalezcan la formación en estas regiones”, señaló.

El evento también ha servido para analizar tendencias globales, avances tecnológicos y el uso de inteligencia artificial en los procesos productivos, administrativos y de comercialización del sector, que se moderniza de manera constante para responder a la alta demanda de proteínas como el pollo y el huevo.



Santander continúa consolidándose como uno de los principales motores de la avicultura en Colombia. Según cifras del gremio, el departamento produce el 23% del huevo y el 25% del pollo a nivel nacional, con cerca de 4.000 millones de huevos al año y alrededor de 550.000 toneladas de carne de pollo.

El consumo, además, sigue en aumento. Colombia alcanza actualmente un promedio per cápita cercano a un huevo diario, ubicándose entre los países con mayor demanda junto a Japón y México.

No obstante, el crecimiento del sector también implica desafíos en materia de infraestructura, seguridad y apertura de nuevos mercados. Velásquez destacó que las deficiencias en las vías rurales afectan la competitividad, mientras que la seguridad en las zonas productivas sigue siendo una preocupación latente.

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El sector avícola en Santander genera cerca de 40.000 empleos directos y otros 70.000 indirectos, lo que impacta a más de 160.000 personas. Sin embargo, la falta de personal calificado sigue siendo una de las principales limitaciones para su expansión.

“Tenemos que fortalecer el campo. El futuro de la humanidad está en la producción de alimentos”, concluyó la dirigente gremial.