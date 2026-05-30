Balacera en bar de Barrancabermeja deja un hombre muerto y tres más heridos

La violencia volvió a irrumpir en las calles de Barrancabermeja. Un ataque armado registrado la noche de este viernes en el establecimiento nocturno La Tapita, ubicado en inmediaciones del barrio La Libertad, en la comuna Tres, dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, varias personas se encontraban compartiendo en el establecimiento cuando hombres armados llegaron al lugar y comenzaron a disparar indiscriminadamente. El sonido de las detonaciones desató momentos de angustia y confusión entre los asistentes, quienes intentaron refugiarse mientras los atacantes escapaban.

La emergencia movilizó a organismos de socorro y unidades policiales. Los heridos fueron trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, una de las víctimas falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

La víctima mortal fue identificada como Gelson David Ortiz, de aproximadamente 27 años. Su fallecimiento elevó la preocupación entre la comunidad, que nuevamente presencia un hecho violento en medio de la creciente inquietud por la seguridad en algunos sectores del distrito petrolero.



Entre los lesionados se encuentra una persona que inicialmente fue atendida en la Clínica Magdalena y que posteriormente tuvo que ser remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio debido a la complejidad de su estado de salud. Los otros heridos permanecen bajo observación médica y, según los primeros reportes conocidos por las autoridades, se encuentran fuera de peligro.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acordonaron la zona para adelantar las primeras labores de inspección judicial y recolección de evidencias. Los investigadores buscan establecer si el atentado iba dirigido contra alguna persona en particular o si responde a disputas entre estructuras criminales que delinquen en la región.

Este nuevo episodio de violencia vuelve a encender las alarmas en Barrancabermeja, donde habitantes del sector manifestaron su preocupación por la facilidad con la que hombres armados lograron perpetrar el ataque en un establecimiento concurrido y posteriormente huir del lugar sin ser capturados.

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Las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y en el análisis de posibles registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables. Entretanto, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y a la ubicación de los autores de este crimen, que deja una familia de luto y tres personas más recuperándose de las heridas causadas por las balas.

