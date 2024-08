Buscan visa humanitaria a papás de joven santandereano que sufrió grave accidente en EE.UU

Martha Pardo, madre santandereana, hace un desesperado llamado a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en busca de una visa humanitaria que le permita viajar a Lancaster, Pensilvania, para acompañar a su hijo, quien sufrió un grave accidente el pasado jueves 8 de agosto cuando regresaba del trabajo.

El hijo, identificado como Nicolás Camargo, trabajaba en un restaurante y, alrededor de las 9:00 de la noche, se dirigía a su casa en una patineta scooter bajo una ligera llovizna. En ese momento, una mujer estadounidense de 72 años que conducía en sentido contrario no lo vio y lo impactó de frente. Según el testimonio de la madre, la conductora no habría puesto la direccional al momento de realizar el giro hacia la izquierda.

"Él iba del trabajo para la casa tipo :00 p.m., el jueves 8 de agosto. Estaba lloviznando un poquito, no había tanta luz y una señora norteamericana de 72 años iba manejando un carro. Ella iba en sentido contrario, no lo ve, cruza hacia la izquierda, no pone el direccional y lo estrella de frente", relató en medio de su dolor.

Las consecuencias del accidente han sido devastadoras para el joven, quien fue sometido a una cirugía de seis horas debido a una severa lesión en la columna vertebral.

Publicidad

"Le tuvieron que operar, le pusieron plaquetas, tornillos, las costillitas las tiene rotas, el cuello lo tiene averiado", comentó la madre.

Actualmente, su hijo se encuentra en estado crítico, incapaz de moverse, y necesita atención constante.

Publicidad

Ante la gravedad de la situación, la madre ha recurrido a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, solicitando la intervención del embajador o el cónsul para otorgarles una visa humanitaria. "Estoy acudiendo a todos los medios para que, por favor, el pueblo colombiano me ayude. Sé que las madres y los padres me entienden totalmente. Cualquiera quisiera estar allá, pudiendo atender a su hijo", expresó con angustia.

Martha Pardo también ha buscado el apoyo de autoridades locales, como el gobernador de Bucaramanga y el alcalde de la ciudad, esperando que puedan interceder ante las autoridades estadounidenses.

"Estoy tratando de sacar una cita con el señor gobernador y con el señor alcalde para contarles mi caso. Ver si ellos directamente con el consulado o la embajada me pueden ayudar a sacar una cita", explicó.