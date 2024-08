Angustiante llamado de alcalde de Istmina por paro del ELN: “El Gobierno me dejó solo”

El municipio de Istmina, en el departamento de Chocó, enfrenta una situación crítica debido al paro armado impuesto por el ELN, que ha dejado a más de 50,000 personas confinadas en condiciones desesperantes. En una entrevista con Mañanas Blu, el alcalde Jaison Mosquera hizo un angustioso llamado al Gobierno Nacional y denunció la falta de apoyo y la desatención hacia la grave crisis humanitaria que vive la región.

La realidad en Istmina: desplazados y desatendidos

Desde el pasado domingo, el ELN ha impuesto un paro armado en seis municipios del Chocó, afectando directamente a 85 comunidades. Istmina, una de las poblaciones más vulnerables y pobres del departamento, es la más afectada. El alcalde Mosquera describió la situación con profunda preocupación, señalando que, a pesar de los intentos por brindar asistencia, las restricciones impuestas por los grupos armados han impedido la llegada de ayuda a las comunidades más necesitadas.

“Quisiera la verdad decirte que estamos bien, pero es imposible. […] Me siento angustiado, siento que el Gobierno nacional me dejó solo en esta lucha”, expresó el alcalde con evidente desesperación. Esta situación ha dejado a la población sin acceso a alimentos, atención médica y otros recursos esenciales. Los docentes no pueden llegar a las escuelas, y los niños han visto interrumpido su año lectivo.

La situación en Istmina se ha agravado con el paso de los días. Mosquera explicó que, debido a la violencia y las amenazas del ELN, muchas personas han sido desplazadas hacia el casco urbano del municipio, donde se han visto obligadas a dormir en las calles por falta de refugio.

“Pudimos construir un albergue temporal, un cambuche […] y a estas personas que están en la cabecera municipal las hemos venido atendiendo”, mencionó el alcalde, pero advirtió que esta solución es insuficiente para la magnitud del problema.

Desatención del gobierno: una crisis que empeora

El río San Juan, vital para el abastecimiento de las comunidades, ha sido bloqueado por órdenes del ELN, dejando a la población sin provisiones. “No tienen provisiones, la canasta familiar se les acabaron los alimentos, no pueden salir a trabajar ni hacer nada”, detalló Mosquera, subrayando la urgencia de abrir un corredor humanitario para llevar ayuda a las zonas más afectadas.

Uno de los aspectos más preocupantes revelados por el alcalde es la falta de comunicación y apoyo por parte del Gobierno Nacional. Mosquera lamentó no haber recibido ningún contacto de las autoridades para coordinar una respuesta efectiva a la crisis. “Yo no he tenido comunicación con nadie, el gobierno nacional nadie se ha acercado, nadie ha llamado a ver cómo ayudan”, afirmó con frustración.

La ausencia de una respuesta gubernamental eficaz ha dejado a las comunidades chocoanas a merced de los grupos armados, quienes imponen toques de queda y restricciones que limitan severamente la movilidad y el acceso a recursos. La impotencia del alcalde se hizo evidente cuando señaló que, a pesar de los numerosos consejos de seguridad realizados, no se ha logrado garantizar la protección ni el abastecimiento para su población. “El ejército ha venido haciendo sobrevuelos, pero no garantiza de que transportemos a los funcionarios de la alcaldía a bajar la ayuda humanitaria”, añadió.

El alcalde Jaison Mosquera concluyó su intervención haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas inmediatas y efectivas.

“Ya están llamando que se les acabaron los alimentos […] esta gente se murió únicamente con lo que tenía puesto, y no hemos recibido respuesta de un Gobierno”, expresó, insistiendo en la necesidad de que las instituciones del Estado se hagan presentes en el territorio.