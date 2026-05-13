Cae 'Tatú', cabecilla del Clan del Golfo señalado de homicidios y reclutamiento de niños

Tropas del Ejército Nacional capturaron en el casco urbano de Yondó, Antioquia, a alias Tatú, señalado presunto cabecilla de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.

La operación fue adelantada por uniformados del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.° 2 Nueva Granada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional.

Según información de inteligencia militar, el capturado, de 35 años y con cerca de una década dentro de la organización ilegal, tendría injerencia criminal en Yondó y en las veredas Puerto Matilde y Cuatro Bocas. Además, frecuentaría municipios del Magdalena Medio como Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres.

De acuerdo con el reporte oficial, alias Tatú sería el responsable de coordinar acciones armadas y dirigir sicarios al servicio de esa estructura criminal, además de estar vinculado con varios homicidios ocurridos en esa región del país.



Las autoridades también lo señalan de liderar actividades de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en municipios del sur de Bolívar como San Pablo, Santa Rosa y Cantagallo, así como en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja y Yondó.

El Ejército aseguró que con esta captura se afectan las capacidades criminales y financieras del grupo armado ilegal, especialmente en actividades relacionadas con la adquisición de material de guerra y el reclutamiento forzado de menores en el Magdalena Medio.

