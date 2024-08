Campesinos en Santander denuncian que suspendieron obra de puente que colapsó por lluvias

En el municipio de San Andrés, Santander, 2.000 habitantes de varias veredas llevan un año y ocho meses esperando un puente vehicular que solucionaría los problemas de comunicación tras el colapso de la antigua estructura debido a las lluvias de 2023.

El contrato, adjudicado a la Unión Temporal Los Ortices el 9 de noviembre de 2023, tenía como objetivo la construcción del puente para atender la emergencia vial que incomunica al corregimiento La Laguna de Ortices con el casco urbano de San Andrés. Sin embargo, según lo informado por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, la obra presenta un avance del 30,5% en su cimentación, pero se encuentra suspendida desde el 28 de mayo de 2024 debido a un desprendimiento del talud en el área donde se construiría el estribo izquierdo del puente.

La suspensión de la obra afecta gravemente a las comunidades rurales de San Andrés, Santander. Los habitantes de veredas como El Caracol, La Laguna de Ortices, El Ciral y otros sectores vecinos, han expresado su preocupación y desesperación ante la falta de avances en la obra, que es crucial para su movilidad y la economía local.

Luis Alirio Pinto, habitante de la vereda El Caracol, dijo que la situación es dramática porque tiene que cruzar por un cable y pasos improvisados construidos por los mismos habitantes.

Publicidad

"Nos hemos visto obligados a usar una canasta con poleas para cruzar el río, lo que es extremadamente peligroso. Nos preguntamos qué está pasando con nosotros los campesinos de estas veredas que no nos quieren ayudar con esta situación". Esta preocupación es compartida por muchos otros habitantes, quienes dependen de esta vía para transportar sus productos agrícolas y acceder a servicios esenciales.

Helver Noriega, otro habitante afectado, señaló que, a pesar del tiempo transcurrido, el avance de la obra es mínimo. "Ya llevamos un año y medio y no nos dicen nada. Solo hay un avance del 5% yo creo porque no se ve que hayan hecho nada y nosotros mismos hemos tenido que construir un paso provisional con nuestros propios recursos", indicó Noriega.

Publicidad

Cristian Avendaño, representante a la Cámara, solicitó una mesa técnica con la Gobernación de Santander para abordar la crisis que enfrentan las comunidades afectadas. "Esta situación la alertamos en mayo cuando se anunció una adición de $5.000 al contrato original, que ya tenía una adjudicación de $2.000 millones. Es urgente que el gobernador responda de manera inmediata, ya que después de casi un mes del tiempo establecido para la finalización de la obra, no se ve ningún avance", manifestó Avendaño.

Yuli Paola Gómez, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Ciral, también expresó su frustración. "Nos hemos visto obligados a organizar rifas y sancochos comunitarios para construir pasos peatonales, ya que no tenemos vías alternas. No sabemos qué pasó con los estudios, pero la obra no avanza y el terreno presenta deslizamientos", aseguró Gómez.

Por su parte el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, explicó que el proyecto fue contratado por la administración anterior y que, desde el inicio del año 2024 hasta mayo de ese año, se logró un avance del 30,5% en la cimentación. Sin embargo, debido a problemas geológicos, la obra fue suspendida. Según Díaz, el 12 de agosto se presentarán los resultados de un estudio especializado durante una mesa técnica y se programaron reuniones con la comunidad para el 22 de agosto.

Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan esperando una solución definitiva que les permita recuperar la normalidad en su vida cotidiana y garantizar su seguridad.