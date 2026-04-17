Cepos y controles: así será el operativo por concierto de J Balvin en Bucaramanga

Varias vías aledañas al Estadio Américo Montanini presentan restricciones por el operativo dispuesto para el concierto de J Balvin, que se realizará este sábado en la capital santandereana.

Las autoridades confirmaron un amplio despliegue interinstitucional con participación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Dirección de Tránsito, organismos de socorro y la Fuerza Pública, quienes estarán presentes antes, durante y después del evento para garantizar la seguridad y la movilidad en la zona.

En materia de tránsito, se anunció que habrá patrullajes intermitentes en los alrededores del estadio. Además, la unidad de bloqueo estará de manera permanente realizando controles a los vehículos mal estacionados. Las autoridades advirtieron que se impondrán “cepos” a quienes incumplan las normas, con el fin de evitar congestiones y facilitar el acceso de los asistentes.

El director de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, Didier Augusto Rodríguez León, aseguró que todas las entidades están dispuestas para brindar seguridad durante el evento, y explicó que se han definido acciones de prevención, control y planes de contingencia para atender cualquier eventualidad.



Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, destacó la articulación institucional para este tipo de eventos masivos. “Desde la Administración Municipal trabajamos de manera anticipada y coordinada para que los grandes eventos se desarrollen en completa tranquilidad, priorizando la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos”, señaló.

El concierto también genera alta expectativa entre los gremios económicos de la ciudad. Se estima que este evento podría mover cerca de $18.000 millones, impulsados principalmente por la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el transporte.

Desde la Alcaldía reiteraron el llamado a los asistentes a acatar las recomendaciones de las autoridades, respetar las normas y contribuir al buen desarrollo del evento, recordando que la seguridad es una responsabilidad compartida. Asimismo, aseguraron que Bucaramanga continuará consolidándose como escenario de grandes espectáculos, garantizando la protección de la vida y la integridad de todos los ciudadanos.