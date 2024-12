Comunidad de Bucaramanga rechazó la extensión del horario a establecimientos nocturnos

La comunidad de la Comuna 12 de Bucaramanga , especialmente los residentes del prestigioso barrio Cabecera, expresaron su rechazo a la reciente decisión de la Alcaldía de ampliar el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos hasta las 4 a.m.

"Este acuerdo, alcanzado entre la Administración Municipal y la Asociación de Bares y Discotecas del sector, fue aprobado sin la debida consulta a los vecinos, quienes denuncian serios problemas de seguridad y convivencia, manifestó César Niño, miembro de la junta de acción comuna.

Señaló que los desórdenes, la intolerancia, el consumo de alcohol y las ventas de estupefacientes en la zona se han vuelto incontrolables. "Los establecimientos no han hecho los ajustes necesarios en materia de insonorización, seguridad ni salidas de emergencia. Los jóvenes salen en estado de alicoramiento, conduciendo vehículos y ocasionando accidentes", afirmó Niño.

La Junta Administradora Local insistió en que la Alcaldía debe reforzar el control en el sector, especialmente en aspectos como la seguridad, el cumplimiento de la normativa sobre insonorización de los locales, donde han hecho caso omiso, la correcta recolección de residuos y el consumo y venta de sustancias psicoactivas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.

En rechazo a la medida, la junta de acción comunal hace un llamado al gobierno nacional, para que interceda ante la situación y que ellos sean escuchados.

Durante el primer día de la implementación del horario, unos jóvenes en aparente estado de alicoramiento protagonizaron un accidente de tránsito en la carrera 44 con 64, en el sector de Terrazas.

Aunque el accidente no dejó víctimas, desde las 3:00 a.m. que ocurrió el incidente hasta las 9:00 a.m. las autoridades de Tránsito, no se habían acercado hasta el lugar, para hacer el respectivo croquis, ni mucho menos mover los vehículos involucrados.

La comunidad exige que la Alcaldía de Bucaramanga reevalúe esta decisión y tenga en cuenta el clamor de los residentes de cabecera que por años han soportado temas de inseguridad.