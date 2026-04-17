Condenan a mujer por intento de homicidio a tatuador y capturan a prófugo en Santander

En dos acciones judiciales recientes, las autoridades avanzaron en el esclarecimiento de hechos violentos en el departamento de Santander, con la condena de una mujer por intento de homicidio y la captura de un hombre que permaneció prófugo durante siete años.

En el primer caso, un juez de conocimiento de Barrancabermeja condenó a 14 años de prisión a Dayana Marcela Cogollo Puentes, tras encontrarla responsable de intentar asesinar a un tatuador.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2025 en inmediaciones del antiguo botadero de basura en la capital petrolera. La mujer citó a la víctima con el pretexto de realizarle un tatuaje, pero al lugar llegó acompañada de un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones. Aunque el tatuador resultó gravemente herido, logró huir y salvar su vida.

Cogollo Puentes fue capturada el 26 de agosto de 2025 y aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.



En el segundo caso, unidades del CTI de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional y el Gaula Militar Chicamocha, capturaron en Bucaramanga a un hombre señalado de homicidio, quien era buscado desde 2018.

Hombre que era buscado por las autoridades por un homicidio en Bucaramanga fue capturado. "Se escondió durante 7 años. En enero del 2018, cometió el crimen frente a los familiares de la víctima", señaló el Ejército #MañanasBlu pic.twitter.com/dPnJAzp6Xu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 17, 2026

De acuerdo con la investigación, el capturado habría asesinado a otro hombre el 1 de enero de ese año, cuando la víctima se encontraba departiendo con familiares. El agresor, por motivos que aún no han sido establecidos, le habría disparado en varias ocasiones causándole la muerte.

Tras evadir a las autoridades durante siete años, el hombre fue ubicado y detenido. Deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.