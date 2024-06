Denuncian agresión de terapeuta a niña de 12 años: "La golpeaba intencionalmente"

Hay indignación en Bucaramanga por los videos que se conocieron y en donde se observa a una profesional de la salud golpeando a una menor de 12 años, quien recibe terapias por su condición de salud.

Sandra Patricia Carillo Jaimes, la madre de la menor, habló con Blu Radio y expresó el dolor que le causó ver las imágenes: “Descubrí que la terapeuta de la IPS H&S, Daniela Rueda, estaba golpeando a mi hija con una silla, dándole puños en la boca, tirándole la naricita, y golpes que de verdad yo estoy consternada de ver eso en mi hija, de verdad que yo no quiero que esto siga así con los otros niños”.

La madre de la menor, quien tiene diversas patologías entre ellas epilepsia, apnea del sueño y el síndrome de Rett, contó que tuvo que salir de la casa para hacer una diligencia y al volver notó un morado en la cara de su hija y por eso decidió revisar las cámaras que tiene en su vivienda.

Al mirar los videos se dio cuenta que la psicóloga goleaba en repetidas ocasiones a la menor, incluso le pega en la cabeza con un taburete de madera: “Ella le estaba dando con la silla en la cabecita a la niña, y de ahí me puse a revisar más videos y encuentro más golpes a mi hija… es muy doloroso, esto es algo muy fuerte… de verdad que se queda uno sin palabras. Yo no quiero que esto se quede eso”, expresó.

Al evidenciar el maltrato, la madre de la menor enfrentó a la terapeuta y ésta le respondió que fue sin culpa, que lo había hecho sin intensión. No obstante, Sandra Patricia no le creyó y dijo que incluso irá hasta las últimas consecuencias para que esta mujer no vuelva a trabajar atendiendo niños.

“Mi hija tiene una desviación en el tabique y yo creo que fue por algún golpe que ella le dio. Los videos que se conocieron son del día de ayer, pero voy a revisar desde tiempo atrás porque yo creo que ese maltrato viene desde antes”, dijo. De acuerdo con la madre, la psicóloga iba a su vivienda todos los días para hacerle a la niña las terapias conductuales que requiere por su condición médica

Sandra Carrillo denunció el hecho a la IPS, pero no ha recibido una respuesta oficial. De igual forma, hizo la denuncia ante las autoridades y la Policía de Infancia y Adolescencia asumió el caso para determinar la responsabilidad de esta profesional de la salud, quien en lugar de ayudar a la menor, la estaba maltratando sin ningún remordimiento.

“Yo pido que esta señora no vuelva a trabajar. Ella es terapeuta y es psicóloga, entonces puede llegar a trabajar con otros niños y de verdad que eso no puede suceder”, reiteró la denunciante.