Denuncian presunta violación a la Misión Médica durante paro campesino en Santander

De acuerdo con la institución, ambulancias que se movilizaban por el corredor humanitario entre Bucaramanga y Barrancabermeja han sido detenidas e inspeccionadas por manifestantes en distintos puntos, situación que se habría repetido durante las últimas horas.

El agente especial interventor del hospital, Luis Torres Castro, advirtió que en uno de los hechos registrados en el peaje de Lebrija se evidenció la revisión de una ambulancia que transportaba medicamentos y unidades de sangre ante la necesidad de abastecimiento en la región.

“Un vehículo, en el peaje de Lebrija, vimos la necesidad de revisar la posibilidad de medicamentos que presentan desabastecimiento en el municipio; fueron llevados en la ambulancia. El conductor transportaba cajas con medicamentos y unidades de sangre. En el peaje del aeropuerto, personas participantes del paro pararon la ambulancia y se subieron a la parte posterior del vehículo para verificar los insumos. Esto es un irrespeto a la Misión Médica en el escenario más crítico”, señaló el interventor.

Según el funcionario, también se habría presentado un segundo episodio en el que personal médico que se desplazaba en otro vehículo institucional, debidamente identificado con logos del hospital, fue interceptado por manifestantes.



“Venía el subdirector científico con otros médicos en un vehículo identificado. Los manifestantes se suben incluso al capó del carro; es una situación muy preocupante”, agregó.

El hospital advirtió que estas acciones no solo retrasan la atención de urgencias, sino que comprometen el traslado de pacientes, el suministro de medicamentos, insumos hospitalarios y unidades de sangre, elementos que requieren condiciones estrictas de conservación y transporte.

La institución insistió en que la Misión Médica está protegida por normas nacionales e internacionales, por lo que el personal de salud, ambulancias e insumos no pueden ser objeto de bloqueos, inspecciones o restricciones en el marco de manifestaciones.

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Finalmente, el Hospital Regional del Magdalena Medio reiteró su llamado a garantizar un corredor humanitario efectivo para el transporte de pacientes, medicamentos, insumos hospitalarios e incluso alimentos, en caso de ser necesario, especialmente en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, donde advirtió que los bloqueos pueden afectar de forma crítica la atención en salud.

