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Denuncian presunta violación a la Misión Médica durante paro campesino en Santander

El Hospital Regional del Magdalena Medio denunció que ambulancias habrían sido detenidas e inspeccionadas en el corredor vial entre Bucaramanga y Barrancabermeja, por los mismos manifestantes.

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