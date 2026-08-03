En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avión de Petro
Ecopetrol
Gabinete Abelardo De La Espriella
Incendios en Cundinamarca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos avionetas combatirán incendio forestal en Charta, Santander: más de 60 hectáreas consumidas

Dos avionetas combatirán incendio forestal en Charta, Santander: más de 60 hectáreas consumidas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo confirmó el envío de dos aeronaves para apoyar el control de la conflagración, que amenaza ecosistemas estratégicos y varias viviendas rurales.

Incendio Charta, Santander.JPG
Incendio Charta, Santander.
Imagen de Construyendo Región.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó el envío de dos avionetas de aspersión al municipio de Charta, Santander, para apoyar las labores de control del incendio forestal de grandes proporciones que completa más de 48 horas activo y amenaza con extenderse hacia una zona de páramo.

La emergencia ha consumido más de 60 hectáreas de bosque nativo, generando graves afectaciones a la fauna, la flora y los ecosistemas de esta región del departamento.

Además, varias familias que habitan en fincas cercanas intentan proteger sus viviendas arrojando agua sobre los techos y alrededores, mientras el humo y las llamas se acercan peligrosamente a sus propiedades.

La situación también mantiene en alerta a las autoridades debido a que el fuego avanza hacia un corredor vial, lo que podría dejar incomunicado al municipio si las llamas alcanzan la carretera.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, informó que dos aeronaves de la Policía Nacional realizarán descargas de agua para apoyar las labores de extinción del incendio.

"Dos avionetas de la Policía ayudarán a controlar este incendio forestal realizando descargas con recurso hídrico. Esta emergencia afecta gravemente la fauna y la flora de la región, además de una importante zona de vegetación para Santander. Hemos estado atentos para brindar apoyo y recordamos a la comunidad que están prohibidas las quemas controladas", señaló el funcionario.

La emergencia también deja pérdidas económicas para los agricultores de la zona, quienes reportan la destrucción de varios cultivos a causa del avance de las llamas.

Publicidad

Actualmente, cinco cuerpos de bomberos trabajan de manera conjunta para contener el incendio; sin embargo, las condiciones del terreno y el fuerte viento continúan favoreciendo la propagación del fuego, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Incendios forestales

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad