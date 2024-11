Dos jóvenes murieron cuando practicaban 'gravity Bike' en Bucaramanga

Nuevos detalles han surgido sobre el trágico accidente en Morrorrico, Bucaramanga, que cobró la vida de dos jóvenes ciclistas de 21 y 13 años. Los hechos ocurrieron la noche del 5 de noviembre cerca del CAI de la comuna 14, a pocos metros de una estación de servicio de gasolina, donde las autoridades encontraron a las víctimas y al vehículo implicado en el siniestro.

Según el reporte preliminar, la pareja de ciclistas, identificada como Juan Pablo Aguillón Soto y una joven de 13 años, descendía en su bicicleta adaptada para practicar Gravity Bike, una modalidad que implica altas velocidades en descenso. En el video captado por una cámara de seguridad, se observa cómo los jóvenes intentaban adelantar a un camión turbo en una maniobra arriesgada.

Durante esta acción, invadieron parcialmente el carril contrario, lo que provocó un choque lateral con un motociclista que intentaba esquivarlos.

El impacto con la moto hizo que ambos jóvenes perdieran el control de la bicicleta y fueran proyectados hacia el lado derecho de la vía, cayendo desafortunadamente en el trayecto de las llantas traseras del camión que bajaba por la misma carretera.

"Bucaramanga no había tenido más allá de un accidente pero lo vivido ayer es muy lamentable, porque no solamente perdemos la vida de un joven sino de dos en una práctica que se ha querido controlar de muchas formas. Lamentablemente, últimamente estas acciones la están haciendo en horas de la noche, donde estas ciclas no tienen luces ni ningún tipo de protección y terminan siendo punto fácil de terminar en accidentes como lo terminaron los muchachos el día de ayer", indicó Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.

Aunque algunas versiones iniciales apuntaban a una colisión directa con otro vehículo, los testimonios y el video de seguridad han ayudado a precisar los hechos. Sin embargo, las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los elementos de este trágico accidente que deja dos familias en duelo.

Murieron en un trágico accidente de tránsito dos adolescentes en la vía que comunica a Bucaramanga con Pamplona. Dicen las autoridades que los jóvenes se transportaban en una bicicleta cuando chocaron con un camión en el barrio Morrorico #MañanasBlu pic.twitter.com/cwTJMcOAAH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2024

Accidentes en Bucaramanga

Según las cifras de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el número de muertes y lesionados por accidentes de tránsito ha aumentado de manera alarmante. Al 31 de octubre, se contabilizan 71 fallecidos en accidentes y más de 1.200 heridos, lo que ha llevado a las autoridades a encender las alarmas.

María Antonio Tabares, directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hizo un llamado a la precaución y a la implementación de normas más estrictas por parte de las autoridades locales: "Estas cifras son alarmantes, ya que cualquier lesionado puede ser un amigo o un familiar. Es aún más trágico cuando se reportan muertes por el incumplimiento de las normas de tránsito", afirmó Tabares.

Los días de la semana con mayor incidencia de accidentes fatales son el sábado (18 %), el domingo (28 %) y el lunes (14 %). En comparación con el año anterior, se ha registrado un incremento de 12 víctimas fatales, lo que representa un aumento del 20 % en las muertes en las principales vías de Bucaramanga durante 2024.

En total, 1.268 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito en Bucaramanga: 1.045 debido a colisiones, 211 atropelladas, 8 heridos por volcamiento de vehículos y 2 por caídas mientras conducían motocicletas.