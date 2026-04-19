Eduar Abril Borrero gana elecciones atípicas y vuelve a la Alcaldía de Concepción, Santander

Con una participación moderada del 58,02 %, los habitantes de Concepción acudieron a las urnas en las elecciones atípicas que marcaron el regreso de Eduar Abril Borrero a la Alcaldía, luego de haber sido destituido por doble militancia.

El candidato del Partido Conservador Colombiano obtuvo 2.118 votos (68,54 %), logrando una victoria contundente frente a Edgar Ortiz Hernández, del Centro Democrático, quien alcanzó 912 votos (29,51 %).

En total, 3.090 ciudadanos participaron en la jornada electoral, de un potencial de 5.326 votantes habilitados. Además, se registraron 32 votos en blanco (1,04 %), 23 votos nulos (0,74 %) y 5 no marcados (0,16 %), de acuerdo con el reporte oficial entregado por el registrador municipal Edwin Oswaldo Correa Angarita, con el 100 % de las mesas informadas.

Estas elecciones se realizaron tras la anulación de la elección del mandatario por doble militancia, en medio de una racha de decisiones judiciales en Santander que han derivado en comicios atípicos en municipios como Bucaramanga, Girón y Oiba.



Imagen de la Administración Municipal. Destituido alcalde de Concepción Eduar Abril

Con este resultado, los votantes de Concepción volvieron a respaldar mayoritariamente al mismo líder político, ratificando su apoyo en las urnas pese a los antecedentes judiciales que llevaron a repetir la elección.

En Santander, varios municipios han tenido que repetir elecciones tras la anulación de sus alcaldes por decisiones judiciales. Casos como los de Oiba, Girón, Bucaramanga y ahora Concepción evidencian una racha de nulidades electorales que han derivado en elecciones atípicas, en su mayoría por doble militancia, aunque también por irregularidades como la trashumancia electoral.

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Con el caso de Concepción, ya son cuatro los municipios en Santander que han tenido que repetir elecciones tras la anulación de sus alcaldes, en su mayoría por doble militancia, aunque también por delitos electorales como la trashumancia.