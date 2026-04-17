Eliminan cobro de sistematización en impuestos departamentales en Santander

A partir de este 17 de abril de 2026, los contribuyentes en Santander dejarán de pagar los denominados “derechos del servicio de sistematización” en trámites relacionados con impuestos de vehículos, registro y estampillas departamentales, según informó la Gobernación.

La medida, anunciada por la Secretaría de Hacienda, implica la eliminación del cobro de 33.688 pesos que se venía aplicando en las declaraciones de vehículos y registro, así como el 10% adicional por sistematización en la liquidación de estampillas.

La Secretaría de Hacienda de Santander dejará de cobrar los derechos de sistematización en el impuesto vehicular. "Adicionalmente tampoco se cobrará el 10% por liquidación de estampillas departamentales, en cumplimiento a la decisión judicial", dijo Diana Durán #VocesySonidos pic.twitter.com/uyE3pe88XU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 16, 2026

De acuerdo con la administración departamental, esta decisión obedece al cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que ratificó la nulidad del artículo 60 de la Ordenanza 012 de 2005, norma que sustentaba dichos cobros.



La secretaria de Hacienda, Diana María Durán Villar, explicó que la disposición rige de manera inmediata, aunque aclaró que no aplica para las declaraciones de estampillas que hayan sido causadas, liquidadas y pagadas hasta el 16 de abril de 2026, las cuales deberán cumplir con los valores ya establecidos.