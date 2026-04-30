Empresa santandereana reduce exportaciones a Oriente Medio por crisis en estrecho de Ormuz

Una empresa santandereana con más de cinco décadas en el mercado enfrenta un fuerte impacto en sus exportaciones debido a la crisis internacional provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Se trata de Productos La Victoria, reconocida por la fabricación de snacks, que reportó una caída del 80% en los envíos hacia países de Oriente Medio, donde sus pasabocas picantes habían logrado posicionarse en el gusto del consumidor.

Según explicó María Fernanda Ruíz, directora de exportaciones y marketing de la compañía, actualmente están despachando entre uno y dos contenedores mensuales, muy por debajo de los hasta diez que enviaban antes de la crisis. “Esta situación política ha reducido considerablemente nuestra operación en Medio Oriente”, señaló.

El impacto coincide con las consecuencias globales del bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, cuya interrupción ha generado graves afectaciones en el comercio internacional y en las cadenas logísticas.



Los productos que la empresa logró posicionar en mercados árabes fueron desarrollados durante tres años, con sabores altamente picantes y características adaptadas a las preferencias de esos consumidores, incluyendo colores llamativos en sus presentaciones. Sin embargo, desde noviembre pasado, cuando iniciaron las exportaciones, el crecimiento se ha visto frenado por la crisis geopolítica.

Ante las restricciones marítimas, la compañía ha tenido que recurrir a rutas alternas para no perder ese mercado, lo que ha incrementado significativamente los costos y los tiempos de envío. “Las navieras no están permitiendo el paso de estos contenedores, por lo que debemos trasladarlos por vía terrestre en algunos tramos, lo que encarece toda la operación”, agregó Ruíz.

El cierre del estrecho ha elevado los costos logísticos y los fletes internacionales, afectando múltiples sectores productivos a nivel global.

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Productos La Victoria genera más de mil empleos y mantiene exportaciones hacia destinos como Dubái, Yemen, Omán, Palestina y Kuwait, además de mercados en América Latina y el Caribe como Venezuela, Chile, Aruba y Panamá.