Encapuchados realizaron actos de vandalismo en sede de la UIS en Bucaramanga

Daños a la infraestructura y obras de arte de la Universidad Industrial de Santander realizó un grupo de encapuchados que esta mañana de miércoles 12 de junio irrumpió en las instalaciones de la sede en Bucaramanga.

Hacia las 10:00 a.m. se escucharon varias papas bomba, por lo que directivos de la universidad ordenaron la evacuación del personal que se encuentra laborando.

La situación se da en medio del anuncio de paro indefinido por parte de los estudiantes tras un mes y medio de permanecer en asamblea permanente.

Según representantes de los estudiantes, el cese de actividades académicas irá hasta que lleguen a acuerdos sobre temas de infraestructura y educativos.

“Estamos expresando que la asamblea definió entrar en paro, no damos una fecha exacta de hasta cuando termina el paro, pero es al menos hasta que se nos cumplan algunas garantías que hemos estado pidiendo por algo más de un mes, estos son espacios de diálogo donde podamos concertar esos escenarios que creemos importantes en el devenir de la universidad en el futuro en sus decisiones”, aseguró Stiward Donado, representante de los estudiantes.

Dicen que durante las últimas semanas el diálogo ha sido intermitente.

“Estamos hablando de lo que está sucediendo a nivel nacional, de la ley de educación superior, entonces queremos hablar de todo esto, de infraestructura, modelos de educación, cambios en las mallas curriculares , todos los asuntos nos han movilizado en este mes y medio y los espacios de diálogo no se han dado completo no se han dado todos, entonces no tuvimos otra alternativa y estamos aquí frente a la universidad parando el tráfico porque queremos que es nuestra manera y derecho de expresarnos”, manifestó el líder estudiantil.

Cabe anotar que las directivas de la Universidad Industrial de Santander habían informado que este martes 11 de junio iniciaban clases virtuales para poder culminar el primer semestre académico, sin embargo, la orden no se dio y los estudiantes no entraron a las clases.