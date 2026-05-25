Essa llama a ahorrar energía por aumento de temperaturas en Santander

La Electrificadora de Santander, Electrificadora de Santander, hizo un llamado a los usuarios del departamento para fortalecer las prácticas de uso responsable y eficiente de la energía, ante el incremento de las temperaturas y la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año.

La empresa advirtió que municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra, San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, además de sectores del Magdalena Medio santandereano, suelen registrar un mayor consumo de energía durante temporadas de calor intenso debido al uso constante de ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración.

Según Essa, este incremento en el consumo puede verse reflejado directamente en el valor de la factura de energía de hogares, comercios e industrias. La compañía señaló además que actualmente mantiene una tarifa competitiva, ubicada por debajo del promedio de las principales comercializadoras de energía del país.

La empresa recordó que el sistema eléctrico colombiano depende en gran parte de fuentes hídricas, por lo que las altas temperaturas y la disminución de lluvias podrían afectar los niveles de los embalses y aumentar la necesidad de utilizar otras fuentes de generación de mayor costo.



“Es importante destacar que el servicio de energía en Colombia opera a través de un sistema nacional interconectado y su comportamiento depende de múltiples factores técnicos, climáticos y del consumo general del país. Por eso, el llamado es a actuar con responsabilidad y consciencia frente al uso de la energía”, indicó Essa en un comunicado.

Entre las recomendaciones entregadas por la compañía se encuentran aprovechar la ventilación natural, mantener los aires acondicionados entre 22 y 24 grados, apagar luces y electrodomésticos que no estén en uso, revisar el estado de las neveras y desconectar cargadores o dispositivos innecesarios.

Finalmente, Essa anunció que continuará desarrollando campañas pedagógicas para promover el uso eficiente, seguro y legal de la energía, con el objetivo de contribuir al cuidado de la economía familiar y a la sostenibilidad energética y ambiental de Santander y del país.

