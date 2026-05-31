Esto esperan los bumangueses del próximo presidente de Colombia

La jornada electoral de este domingo 31 de mayo en Bucaramanga estuvo marcada por una amplia asistencia de ciudadanos a los diferentes puestos de votación, donde además de ejercer su derecho al voto, expresaron sus expectativas frente a quien será el próximo mandatario de los colombianos.

Desde las primeras horas de la mañana se observaron largas filas y una importante afluencia de votantes en distintos puntos de la ciudad, reflejando el interés de los ciudadanos por participar.

Entre los electores predominó el llamado a votar de manera consciente y pensando en las nuevas generaciones. Uno de los ciudadanos consultados manifestó que los adultos mayores tienen una especial preocupación por el futuro de Colombia.

“Nosotros, los mayores, queremos que el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos en Colombia sea asegurado dentro de una democracia clara y sincera”, expresó el votante tras depositar su sufragio.



Otro ciudadano señaló que uno de los principales retos del próximo gobierno será mejorar el sistema de salud.

“A los colombianos les digo que lo piensen conscientemente y elijan la mejor opción, la que le conviene a todo el país. Que se mejore la salud porque es algo que necesitamos con urgencia”, afirmó.

Para el analista político Julio Acelas, la alta concurrencia registrada durante la jornada era un comportamiento esperado, teniendo en cuenta que históricamente las elecciones presidenciales generan una mayor movilización del electorado frente a las legislativas.

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“Entre las elecciones de Congreso y Presidente hay un aumento de más o menos entre el 14 y el 15 % en la votación en todo el país y eso se va a reflejar en Santander igualmente. La votación de opinión se moviliza con mucha más fuerza”, explicó.

Acelas agregó que, más allá de las preferencias políticas, existe una coincidencia entre diversos sectores de la sociedad santandereana sobre los desafíos que deberá asumir el nuevo gobierno nacional.

“Hay un consenso entre toda la ciudadanía, los sectores sociales, los gremios, las empresas y los políticos en que el nuevo gobierno, sea cual fuere, debe solucionar y resolver el déficit presupuestal y de inversión que este gobierno le ocasionó a Santander, provocando una ausencia de apoyo a proyectos estratégicos”, señaló.