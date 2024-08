Estudiantes de Cimitarra, Santander, tienen colegio nuevo, pero sin pupitres y tableros

Cinco años esperaron los estudiantes del colegio Integrado del Carare (CICA) de Cimitarra, Santander,para que la nueva sede de la institución, un edificio de tres pisos, con 12 aulas, laboratorio, biblioteca y restaurante escolar, fuera entregada.

El 19 de diciembre de 2023 se materializó la entrega y aunque los cerca de 1.000 estudiantes y docentes esperaban que en enero de 2024 empezarían clases en una sede totalmente renovada, al iniciar el año escolar se encontraron con la sorpresa de que los salones no tenían pupitres, sillas, tableros ni ventiladores.

El restaurante escolar también fue entregado sin mobiliario, sin ollas ni elementos de cocina.

La dotación según denunció el rector del colegio Cica, Pedro Forero, estaría a cargo de la administración local, pero ocho meses después de la entrega de las instalaciones los elementos no llegan.

Publicidad

El rector también mencionó que la gobernación anterior se había comprometido con recursos para solucionar estos problemas, pero estos compromisos no se han cumplido hasta la fecha.

"Las 12 nuevas aulas construidas carecen de ventiladores, tableros y sillas. La temperatura promedio en las aulas es de 35°C, y nos vemos obligados a rotar a los estudiantes entre los pocos espacios disponibles, como el polideportivo y los laboratorios," explicó Forero.

Publicidad

Además, la sede fue entregada con deficiencias en desagües, pisos con desniveles, huecos sin protección en los salones, y problemas con el punto de lavado de ollas; el ascensor que es nuevo no sirve y las condiciones de las chapas y empaques de ventanas son deficientes.

Ni una tutela que interpuso el representante de los padres de familia del colegio Integrado del Carare y una orden desacato han sido suficientes para que la Alcaldía de Cimitarra y la secretaría de Educación de Santander cumplan con la dotación de los salones.

Los estudiantes claman por soluciones pues la falta de mobiliario afecta a 1.000 estudiantes de la sede de secundaria de esta institución educativa.

"No tenemos pupitres, no hay tableros, y el restaurante escolar carece de dotación. Además, estamos a 40 grados y no tenemos ventiladores", dijo una estudiante.

Publicidad

La comunidad educativa espera que las autoridades locales y de Santander den una pronta solución y que los 1.000 estudiantes puedan hacer uso del colegio recién renovado, pero al cual no le han podido dar uso.