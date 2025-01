Fiscalía imputó cargos a Nicolás Gutiérrez por la muerte de Camilo Carrillo en Ocaña

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio agravado, daño en bien ajeno y lesiones personales culposas contra Nicolás Gutiérrez, excandidato al Concejo de Bucaramanga , tras el accidente de tránsito que cobró la vida de Camilo Andrés Carrillo Ortiz, un joven de 26 años que trabajaba como diseñador gráfico en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara Óscar Villamizar Meneses.

El siniestro ocurrió la madrugada del pasado 6 de enero en la calle 7 con carrera 40 del municipio de Ocaña, en medio de las festividades locales.

Según el informe oficial, Nicolás Gutiérrez conducía una camioneta BMW en estado de embriaguez grado tres, cuando colisionó contra un taxi estacionado. En el lugar falleció Camilo Carrillo, quien presuntamente viajaba en el mismo vehículo.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó testimonios y pruebas que detallan versiones contradictorias del acusado.

Según el ente acusador, Gutiérrez inicialmente afirmó que Carrillo Ortiz no estaba a bordo de la camioneta, pero luego cambió su declaración.

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento del choque, pero las autoridades investigan si Carrillo Ortiz murió por el impacto del accidente o si había fallecido antes del siniestro.

Asimismo, fotografías divulgadas en redes sociales han generado dudas debido a que el cuerpo de la víctima aparece en ropa interior, lo que alimenta sospechas entre sus familiares.

“Nos dicen que confiemos en la justicia y como familia queremos creer en la justicia. Reitero las palabras de ayer, como familia, no estamos detrás de nada, nada de represalias ni nada por el estilo, solamente que las cosas queden claras y si no las hay, si no hay una justicia humana, si no actúa de manera correcta puede pasar como muchos casos en Colombia y de mucho mayor peso que han quedado en la impunidad, pues estamos tranquilos porque nosotros como familia creemos es en Dios, creemos en la justicia divina”, expresó Leonardo Ortiz López, tío de Camilo Ortiz.

Nicolás Gutiérrez no aceptó los cargos imputados y la audiencia tuvo que suspenderse porque el acusado decidió prescindir de los servicios de los dos abogados que estaban a cargo de su defensa.

Antes de ese hecho, la Fiscalía destacó que el imputado discutió con Carrillo antes del accidente, lo que podría agravar su responsabilidad en los hechos.

La familia de Carrillo Ortiz también ha señalado irregularidades en el manejo del caso, ya que no se han recibido declaraciones claras de las personas que acompañaban a la víctima.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer las múltiples interrogantes que rodean la muerte de Camilo Carrillo Ortiz.

La familia del joven hizo un llamado a la verdad para que su muerte no quede impune.

En Ocaña, la comunidad ya realizó una velatón en memoria de Carrillo y exigió celeridad en las investigaciones.