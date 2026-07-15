Gob. Santander advierte por Páramo de Santurbán: "No permitiremos que se use para politiquería"

En la reunión entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y los mandatarios locales de Santander comenzó a tomar forma la hoja de ruta que tendrá el departamento con el nuevo Gobierno. Infraestructura, vivienda, agua potable y el futuro del páramo de Santurbán fueron algunos de los temas centrales del encuentro realizado en Bucaramanga.

El gobernador Juvenal Díaz aseguró que la reunión marcó un cambio en la relación entre la Nación y las regiones. Según explicó, el nuevo equipo de gobierno escuchó las prioridades del departamento, revisó proyectos listos para ejecutarse y dejó la tarea de avanzar para que varias obras puedan comenzar durante los primeros 100 días de la próxima administración.

Santander presentó 215 proyectos al presidente electo

El mandatario departamental explicó que fueron consolidados 215 proyectos tras un trabajo conjunto entre la Gobernación, la Secretaría de Planeación y los alcaldes de los 87 municipios.



"El presidente Abelardo con su equipo escuchó los proyectos prioritarios de una forma metódica muy rápida, tomó decisiones y nos puso a trabajar en 215 proyectos", afirmó Díaz.

De acuerdo con el gobernador, se priorizaron tres iniciativas estratégicas para el departamento y tres adicionales para cada provincia. Además, se incluyeron proyectos municipales que ya cuentan con estudios o fase tres de estructuración y que no habían recibido atención del Gobierno saliente.

El objetivo es que, una vez inicie la nueva administración nacional, las obras más urgentes puedan entrar en etapa de ejecución.

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Juvenal Díaz, gobernador de Santander // Foto: Gobernación de Santander

Santurbán, uno de los temas centrales de la reunión

Uno de los asuntos que ocupó parte del encuentro fue la situación del páramo de Santurbán y el proceso de delimitación que preocupa a las comunidades de la provincia de Soto Norte.

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Según Díaz, durante la reunión se expresó la inquietud de los habitantes frente a una delimitación que, aseguran, no ha contado con suficiente participación ciudadana.

En ese contexto, el gobernador destacó el mensaje del presidente electo: "No iba a permitir que se siguiera utilizando el tema del páramo y del agua para politiquería y que iba a traer los mejores expertos del mundo para hacer los estudios que corresponden".

El mandatario aclaró que todavía no se entregaron detalles sobre cómo se realizará ese proceso, pero indicó que el compromiso fue desarrollar estudios técnicos que permitan definir el futuro de la zona.

Agua, vivienda y seguridad, entre las prioridades

La reunión también permitió revisar proyectos relacionados con el ciclo del agua, saneamiento básico y vivienda.

Díaz aseguró que el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, manifestó que buscará reactivar programas de construcción de vivienda y avanzar en proyectos de acueducto y tratamiento de aguas que ya cuentan con estudios.

Además, el gobernador se refirió al anuncio del presidente electo sobre los cabecillas del ELN conocidos con los alias de "Volkswagen" y "Zorrillo", señalando que se trata de estructuras que generan extorsión e inseguridad en distintas zonas de Santander.

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Finalmente, destacó que el nuevo esquema de trabajo con el Gobierno Nacional permitirá mantener una interlocución directa con los territorios para acelerar la ejecución de proyectos considerados prioritarios para el departamento.