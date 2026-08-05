Grave incendio en Charta: emergencia cumple cuatro días; piden ayuda con helicóptero

El incendio forestal que afecta la vereda Pantanos, en el municipio de Charta, completa cuatro días de intensas labores de control sin que las autoridades hayan logrado extinguir por completo la emergencia. Ante la persistencia de los focos activos, el alcalde Andelfo Portilla solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) modificar la estrategia de atención aérea y priorizar el uso de helicópteros para realizar descargas de agua.

El mandatario explicó que las primeras intervenciones con aeronaves no dieron los resultados esperados, debido a las dificultades que presenta la topografía del terreno y a que las descargas de agua no llegaron a los puntos donde más se necesitaban.

"Se hicieron tres descargas iniciales, pero no nos las descargaron donde se necesitaba. Es de reconocer que es riesgoso bajar mucho por la topografía del terreno, pero para este escenario sí nos hubiera servido un helicóptero y lamentablemente no pudimos controlar el incendio", afirmó Portilla.

Según el alcalde, el incendio ya ha comprometido más de 30 hectáreas y continúa avanzando de manera subterránea, una condición que dificulta su extinción mediante descargas aéreas de agua.



Charta necesita ayuda. El incendio forestal completa 76 horas sin poder ser controlado y continúa afectando una extensa zona de bosque. Bomberos, organismos de socorro y habitantes han trabajado sin descanso, pero la emergencia persiste #MañanasBlu pic.twitter.com/JCvWuWdtuu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 5, 2026

Portilla explicó que el fuego se mantiene debajo de una gruesa capa de vegetación seca y material orgánico, conocida como capote, que alcanza entre 30 y 40 centímetros de espesor. Esto provoca que el agua lanzada desde gran altura solo humedezca la superficie, mientras las llamas continúan propagándose por debajo del suelo.

Frente a este panorama, el mandatario anunció que las labores se concentrarán en una estrategia terrestre, utilizando motobombas del Cuerpo de Bomberos y fumigadoras estacionarias para llevar agua directamente a los puntos calientes del incendio.

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"Ya nos toca cambiar la estrategia, trabajar con las bombas de los bomberos y con fumigadoras estacionarias, con lo que se pueda conseguir para atacarlo con agua, porque el incendio viene subterráneo y definitivamente el apoyo aéreo no creo que me funcione", señaló.

