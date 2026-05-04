Hospital Internacional de Colombia implantó su corazón artificial número 40: así funciona

El HIC Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) alcanzó un nuevo logro en la medicina especializada al realizar el implante número 40 de un corazón artificial, consolidándose como el centro con mayor experiencia en este tipo de procedimientos en el país

El paciente, identificado como John Vladimir Quintero, de 53 años, llegó en estado crítico tras sufrir un infarto que derivó en una falla cardíaca terminal. Su condición se agravó hasta un choque cardiogénico, una fase en la que el corazón pierde la capacidad de mantener las funciones vitales.

Ante la gravedad del caso, se activó un operativo médico de alta complejidad. Un equipo especializado se desplazó hasta Bogotá, donde inició soporte con ECMO, una tecnología que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones. Posteriormente, el paciente fue trasladado en avión ambulancia a Bucaramanga, con acompañamiento médico permanente.

Ya en el HIC, el tratamiento avanzó de forma progresiva: inicialmente permaneció en cuidados intensivos con soporte ECMO, luego recibió asistencia ventricular temporal y finalmente fue sometido al implante de un dispositivo de larga duración HeartMate 3, un corazón artificial que hoy le permite continuar con vida.



“Fue como magia. Desde que me trasladaron sentí los cambios. Si no fuera por ellos, no estaría aquí”, expresó el paciente, quien actualmente avanza en su proceso de rehabilitación.

Según explicó la cirujana cardiovascular Lorena Montes, el paciente no era candidato a trasplante, por lo que la única alternativa viable era la implantación de una asistencia ventricular izquierda.

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“Hoy tiene una mejor calidad de vida y seguirá en seguimiento médico para evaluar su evolución”, señaló.

Este procedimiento cobra especial relevancia al coincidir con los 40 años de la FCV, reflejando una trayectoria consolidada en innovación médica. De acuerdo con cifras de la institución, en Colombia se han realizado 50 implantes de asistencias ventriculares de larga duración, de los cuales el 80% han sido practicados en el HIC.

El director del programa de ECMO y asistencia ventricular, Leonardo Salazar Rojas, destacó que estos resultados son producto de un trabajo coordinado de equipos multidisciplinarios capaces de atender pacientes en estado crítico bajo un modelo integral.

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Actualmente, el paciente continúa su recuperación con terapias ambulatorias y espera regresar pronto a Bogotá para reencontrarse con su familia.

El corazón artificial es un dispositivo que apoya el bombeo de sangre en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Funciona mediante baterías externas y, a diferencia del corazón convencional, mantiene un flujo continuo, por lo que los pacientes no presentan pulso palpable.

Con este avance, Bucaramanga se posiciona como uno de los principales referentes en América Latina en el manejo de enfermedades cardiovasculares de alta complejidad, ofreciendo nuevas oportunidades de vida a pacientes en condiciones críticas.