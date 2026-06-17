Imputan cargos a hombre que amenazó de muerte a gobernador de Santander por redes sociales

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un hombre señalado de ser el presunto autor de las amenazas de muerte dirigidas contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a través de mensajes enviados por redes sociales.

De acuerdo con información oficial, la diligencia judicial se realizó este 17 de junio de 2026 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bucaramanga.

El procesado fue identificado como Juan Pablo Núñez Romero, de 25 años de edad, conocido con el alias de “Juan Yager”, quien fue imputado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Según la investigación adelantada por el Cuerpo Élite de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía 50 Seccional de Bucaramanga, Núñez Romero sería el autor material de las amenazas de muerte contra el mandatario departamental.



Los hechos investigados se remontan al 9 de septiembre de 2025, cuando el gobernador recibió una serie de mensajes intimidatorios a través de Instagram. Entre los textos que hacen parte del material probatorio recopilado por las autoridades se encuentran expresiones como: “Que no le pase lo de Miguelito Uribe”; “Cuando venga a Bogotá voy a estar detrás suyo”; “Quiere que le borre esa sonrisita”; “Pa' que se arme de unos 5 escolticas vs 4 peludos que le queremos dar diente”; “¿Qué flores prefiere para el funeral de su esposo?” y “¿Qué leyenda quiere en la tumba?”.

Las autoridades señalaron que, con base en los elementos probatorios recopilados y los resultados de diversas actividades técnicas, fue posible establecer que Juan Pablo Núñez Romero presuntamente creó y administró el perfil denominado “Juan_Jager”, desde el cual se habrían emitido los mensajes amenazantes.

La investigación también permitió determinar que la cuenta habría sido operada desde una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Salitre de Bogotá.

Publicidad

Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso judicial continuará en las siguientes etapas previstas por la ley.

Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de las acciones orientadas a esclarecer hechos que atentan contra la integridad y la seguridad de los servidores públicos, así como a garantizar el ejercicio de sus funciones sin presiones ni intimidaciones.