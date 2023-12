Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, defendió el trabajo que hizo en el relleno sanitario

Luego de conocerse el fallo emitido por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga mediante el cual se resolvió un incidente de desacato y se sancionó al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas este reaccionó y, a través de su cuenta de X, afirmó que impidió la peor crisis sanitaria en la ciudad y que apelará la decisión en derecho.

“A pesar de que hoy Bucaramanga tiene el mejor relleno sanitario de Colombia, tiene una hoja de ruta clara para transformarlo en un parque tecnológico ambiental, construimos desde Asocapitales la Ley de Residuos Sólidos para tener reglamentación clara a la hora de construir nuevos lugares de disposición e implementar tecnología y evitamos su cierre para impedir la peor crisis sanitaria de la historia en nuestra ciudad y el departamento al no tener donde disponer las basuras; hoy el juez 15 me notifica una sanción por el uso de El Carrasco. La apelaremos en derecho. El trabajo que hicimos en cuatro años fue ético y transparente, pensando siempre en los intereses de toda la ciudadanía y su bienestar; no en negocios para particulares”, escribió el alcalde Cárdenas.

Pero la historia va desde años atrás. El relleno sanitario de Bucaramanga tuvo que haber sido cerrado el primero de octubre de 2011, por orden de un juez, pero los alcaldes dilataron con conductas omisivas.

“Ahora bien, conforme se expuso en esta providencia relativo a los hechos relevantes y probados, la fecha definitiva de cierre antes referida fue omitida por los representantes legales de las entidades territoriales accionadas, en tanto, para el periodo comprendido entre el año 2011 y el año 2017 adoptaron múltiples decretos de declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental con el fin de seguir disponiendo residuos sólidos urbanos en el sitio de disposición final ‘El Carrasco’, y en los cuales se formularon una serie de propuestas a fin de cumplir con las órdenes judiciales, sin embargo es de público conocimiento y se encuentra igualmente acreditado dentro del trámite incidental, que las mismas no llegaron a ser concretadas ni dentro del término inicial dispuesto en los actos administrativos expedidos para tal fin, ni dentro de sus prorrogas, situación que subsiste hasta el momento”, dice uno de los apartes del fallo emitido por el juez Edwin Avendaño.

Además, el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga compulso copias a la Procuraduría para que adelante las investigaciones disciplinarias y fiscales contra Juan Carlos Cárdenas, en su calidad de alcalde de Bucaramanga; Yulia Rodríguez, como alcaldesa de Girón; Miguel Ángel Moreno, alcalde de Floridablanca; Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta; Rubén Villabona, alcalde de Rionegro; Genny Gamboa, alcaldesa de California; César Armando Lozada, alcalde de Matanza y Helberth Panqueva, en su calidad de Gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, por dilatar el cierre de El Carrasco.

En el 2024 los alcaldes electos de Bucaramanga y el área metropolitana deberán definir el lugar donde se dispondrán las basuras, pues la ley apoya el cierre del relleno sanitario El Carrasco.

