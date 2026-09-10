Juez envió a la cárcel a hombre señalado de abuso sexual a perrita en Santander

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Edwin Lionicio Vélez Cardozo, quien es investigado por un presunto caso de acceso carnal con animales en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. Se trata del primer proceso conocido en el departamento bajo la Ley 2627 de 2026, recientemente sancionada por el presidente Abelardo De La Espriella.

La investigación está relacionada con una perrita llamada Luna, que habría desaparecido el pasado 30 de agosto y regresó posteriormente a su vivienda con lesiones e inflamación en la zona genital. Ante las condiciones en las que fue encontrada, se activaron las actuaciones de las autoridades para establecer qué ocurrió durante el tiempo que permaneció desaparecida.

“Como consecuencia de estos hechos, la canina presentó sangrado e inflamación en varios de sus órganos, además de cambios de comportamiento. Entre las afectaciones observadas se registraron disminución de su actividad habitual y de la ingesta de alimento, así como conductas de aislamiento y huida ante el acercamiento de personas”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El caso se adelanta bajo las disposiciones de la Ley 2627 de 2026, que incorporó al Código Penal un tratamiento específico para las conductas sexuales abusivas contra animales y busca reforzar su protección frente a este tipo de hechos.



En Santander se presentó el que sería el primer caso en el país de una persona capturada y enviada a prisión por presuntamente abusar sexualmente de una perrita, en aplicación de la nueva Ley 2627 de 2026, conocida como “No Más Zoofilia” #MañanasBlu pic.twitter.com/V0Jz1D1gkv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 10, 2026

Un fiscal de la seccional de la Fiscalía en Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), lo presentó ante una juez con función de control de garantías y le imputó los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.

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Vélez Cardozo no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza la investigación penal.