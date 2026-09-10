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Millonarias pérdidas dejan tres incendios en Bucaramanga; un bar afectado

En dos de los tres incendios ocurridos en las últimas horas en Bucaramanga, un corto circuito sería la causa.

Incendio Casa Buho Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Incendio en Casa Búho //Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Tres incendios fueron atendidos por el Bomberos de Bucaramanga en diferentes sectores de la ciudad durante las últimas horas. Uno de los casos ocurrió en Casa Búho, hogar de atención a niños de familias vulnerables, donde una nevera habría originado una conflagración que fue controlada rápidamente.

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La emergencia se presentó durante la jornada de la tarde, cuando 17 niños permanecían en las instalaciones. De acuerdo con Iván Darío Torres Alfonso, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, los menores fueron evacuados hacia una edificación contigua y posteriormente entregados a sus padres.

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“Los niños de Casa Búho están bien, nuestro personal está bien. No hay nada que lamentar”, señaló el funcionario, quien destacó la rápida reacción de los bomberos y del personal que se encontraba en el lugar, entre ellos licenciados, enfermeros y vigilantes.

Según el reporte preliminar, las llamas provocaron daños menores, principalmente en algunas canastas plásticas y estructuras del mismo material. La Alcaldía indicó que se realizará una revisión detallada para establecer el alcance de las afectaciones y determinar cuándo podrá reabrir sus puertas Casa Búho.

Este centro atiende a 67 niños distribuidos en tres jornadas y cuenta con una jornada ampliada hasta las 3:00 de la tarde. Por ahora, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad a las familias y señalaron que se informará oportunamente sobre la reactivación del servicio.

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Otro incendio fue reportado en un apartamento ubicado en la carrera 17 #45-103, en el centro de Bucaramanga. La emergencia dejó daños materiales y, de manera preliminar, los Bomberos manejan como hipótesis un posible corto circuito, aunque las causas deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente.

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El tercer caso ocurrió en un bar-discoteca ubicado en la carrera 35A con calle 48, en el sector de Cabecera, conocido como Iroka. Allí se presentaron afectaciones en parte del mobiliario del establecimiento.

En este último caso todavía no se ha establecido qué originó las llamas, por lo que las autoridades adelantan la verificación para determinar las causas del incendio.

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