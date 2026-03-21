Lluvias mantienen en alerta a Santander: más de 800 familias afectadas

La fuerte temporada invernal sigue golpeando al departamento de Santander, donde al menos 12 municipios se encuentran en alerta roja ante el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y afectaciones en la infraestructura vial.

Las intensas lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, han provocado derrumbes en varios corredores viales, dificultando la movilidad y generando preocupación entre las comunidades, especialmente en zonas rurales donde el acceso ya comienza a verse restringido.

De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo, la saturación de los suelos ha incrementado significativamente la probabilidad de emergencias, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades departamentales. Además, otros municipios permanecen en alerta amarilla, mientras se hace seguimiento constante a las condiciones climáticas.

El director de la entidad, Eduard Sánchez, advirtió que la situación es crítica y podría agravarse si continúan las precipitaciones en las próximas horas. Por ello, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución, especialmente durante este puente festivo, cuando aumenta la movilidad en las carreteras del departamento.



“Es fundamental que las personas atiendan las recomendaciones de los organismos de socorro, eviten transitar por zonas de riesgo y reporten cualquier situación que pueda representar peligro”, señaló el funcionario.

Las autoridades también reiteraron la importancia de conducir con precaución, teniendo en cuenta el riesgo de derrumbes en diferentes vías, así como posibles cierres preventivos en los puntos más críticos.

Entre tanto, organismos de socorro y equipos técnicos mantienen el monitoreo permanente en las zonas más vulnerables, mientras se avanza en la atención de emergencias y la evaluación de daños en los municipios afectados.

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No se descarta que el número de zonas en alerta aumente si persisten las lluvias, por lo que se mantienen activos los protocolos de respuesta para atender de manera oportuna cualquier eventualidad en el departamento.