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Lluvias mantienen en alerta a Santander: más de 800 familias afectadas

Las fuertes precipitaciones mantienen en alerta roja a 12 municipios, donde aumenta el riesgo de derrumbes y afectaciones viales.

emergencias lluvias Santander.jpg
Blu Radio. Emergencias lluvias Santander //Foto: captura de videos suministrados
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 21 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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