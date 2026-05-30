Lluvias, vendavales y deslizamientos generan emergencias en varios municipios de Santander

Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas durante las últimas horas provocaron múltiples emergencias en diferentes municipios de Santander, dejando viviendas afectadas, árboles caídos, deslizamientos de tierra y complicaciones en la movilidad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las precipitaciones más intensas se registraron durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado en municipios como Sabana de Torres, Socorro y Simacota, mientras que en el norte del departamento continúan las lluvias en sectores como Puerto Wilches y Barrancabermeja.

Una de las situaciones más complejas se presentó en Sabana de Torres, donde los fuertes vientos causaron daños en las cubiertas de varias viviendas. El Cuerpo de Bomberos adelanta la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el número de familias afectadas y establecer las ayudas requeridas.

En Simacota, los vientos huracanados y las intensas precipitaciones ocasionaron la caída de varios árboles sobre la vía principal que comunica al municipio con Socorro, afectando la movilidad en este corredor vial. Organismos de socorro y personal del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo trabajan en la remoción del material para restablecer el tránsito.



Las lluvias también generaron afectaciones en la infraestructura vial. En el sector Los Pollos, sobre la vía secundaria que conecta a Socorro con Palmas del Socorro, se presentó un deslizamiento de tierra que obligó la intervención de maquinaria amarilla para evitar mayores complicaciones en la movilidad.

Entretanto, en el municipio de Socorro, una creciente súbita generó inundaciones en algunas vías urbanas, arrastrando varias motocicletas estacionadas y un vehículo. Aunque las imágenes del hecho causaron preocupación entre los habitantes, las autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas, desaparecidas ni viviendas afectadas.

Los organismos de emergencia mantienen activos los protocolos de respuesta y continúan monitoreando las condiciones climáticas ante la persistencia de las lluvias en varias zonas del departamento.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para estar atenta a los reportes oficiales, evitar transitar por zonas de riesgo y reportar de manera oportuna cualquier situación que pueda poner en peligro la vida o la integridad de los ciudadanos.